Érdekes egy párosítás volt a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében szerda este. Az NB I-ben a kiesés réme elől menekülő DVTK látogatott a dobogóért küzdő Paksi FC otthonába, amely nem mellesleg a sorozat címvédője is, mivel az előző kiírás fináléjában egy kiélezett meccsen a döntetlent követően tizenegyesekkel nyertek a Fradi ellen. Ehhez képest az első félidőben négy gólt is berámolt a DVTK a paksiaknak, akik Windecker és Ádám találataival tudtak még szépíteni a szünet előtt 4-2-re (a diósgyőri gólokat sorrendben Croizet, Sajbán, Croizet és Colley szerezték).

A DVTK gólokban gazdag meccset játszott a Paksi FC-vel

Fotó: DVTK Facebook-oldala

Nem a védelmek domináltak a DVTK-Paksi FC kupameccsen

A félidőket nem kezdte jól a címvédő, az elsőben az első percben, a másodikban a másodikban kapott gólt, a tettes a szünet után ismét Colley volt, így már 5-2-es hátrányba került a Paks a mérkőzésen. Itt azonban még nem volt vége a kivégzésnek, Mucsányi az első óra végén hatra növelte a diósgyőri gólok számát, teljes megsemmisülés lett Pakson.

Ezzel a 6-2-es vereséggel a sorozat címvédője simán kiesett a további küzdelmekből.