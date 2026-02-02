Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy két nappal a csütörtökön 21.00-kor kezdődő Olympique Lyon-PAOK Európa-liga-mérkőzés előtt meghalt hét görög szurkoló a Franciaországba tartó úton egy tragikus autóbalesetben. A görög külügyminisztérium szerint a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, ekkor ütközött frontálisan egy kamionnal. Azóta már az is kiderült, hogy a közúti balesetet okozó mikrobusz sofőrje többféle tudatmódosító szert fogyasztott a tragédia előtt. A szervezetében kokaint, kannabiszt és alkoholt is kimutattak.

A PAOK szurkolóit gyászolták a stadionban

Fotó: CHRISTOS KARRAS / NurPhoto

A PAOK szurkolói megadták a módját

Február első napján a görög első osztályú bajnokságban a PAOK a Panszerraikosz csapatát fogadta, és már a 27. percre kialakult a 4-1-es hazai sikert hozó végeredmény, de nem elsősorban emiatt marad emlékezetes a meccs. A PAOK szurkolói görögtüzeket gyújtottak az egész stadionban, így emlékezve a hét társukra, akik a korábbi tragikus balesetben életüket veszítették.