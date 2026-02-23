A Crvena zvezda és Partizan Beograd rangadójának 56. percében – amikor Marko Arnautovic megszerezte a hazaiak második gólját – a nézőtéren elszabadultak az indulatok. A Partizan szurkolóinak egyik csoportja, a hírhedt Grobari (sírásók) a vendégszektorban lévő ülőhelyeket felgyújtotta, s így hatalmas lángok és füst borította el a szerbiai Rajko Mitics Stadion egy részét. A játékvezető kénytelen volt rövid időre leállítani a mérkőzést, amíg a tűzoltók megfékezték a lángokat és újra biztonságossá tették a környezetet. Ez a jelenet nem először fordult elő: a két csapat belgrádi derbijén korábban 2017-ben és 2020-ban is előfordult már hasonló incidens a nézőtéren.
Szurkolói balhé a Crvena zvezda belgrádi rangadóján
Nemcsak a stadionban voltak konfliktusok: a derbi napján a drukkerek és a biztonsági erők több helyen is összetűztek Belgrádban és környékén. A Grobari és a zvezda hívei között több helyen is küzdelmek törtek ki, mielőtt a szurkolók megérkeztek volna a stadionhoz. A rendőrség igyekezett szétválasztani a csoportokat, de több sérülés és jelentős rendbontás is történt.
A Partizan elhatárolódott, eljárás indulhat
A Partizan közleményben reagált a vendégszektorban történt gyújtogatásra. A klub hangsúlyozta, hogy elítéli az erőszak minden formáját, és együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában. Szerb információk szerint több elkövetőt is azonosítottak a Rajko Mitics Stadion kamerafelvételei alapján.
A szerb szövetség fegyelmi eljárást indíthat, amely pénzbüntetéssel, zárt kapus mérkőzéssel vagy akár pontlevonással is járhat.
Szerbiában az utóbbi években többször szigorították a stadionbiztonsági szabályokat, de a mostani eset ismét rámutatott, hogy a derbik kiemelt kockázatot jelentenek.
A szerb sportminisztérium közleményben ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy a huliganizmus nem fér össze a sport értékeivel. Több korábbi játékos és szakértő is megszólalt a médiában, kiemelve, hogy a belgrádi derbi Európa egyik legnagyobb futballélménye lehetne, ha a szenvedély nem csapna át rombolásba.
A közösségi médiában megoszlottak a vélemények: míg sokan a szigorúbb fellépést sürgetik, mások szerint a kluboknak és a szurkolói csoportoknak közösen kellene fellépniük az erőszak ellen.
Dejan Sztankovics szép gesztusa
A zvezda vezetőedzője, a korábban a Ferencvárost is irányító Dejan Sztankovics a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón határozottan elítélte a történteket.
– Egy derbinek az ünnepről, a szenvedélyről és a minőségi futballról kellene szólnia. Ami a lelátón történt, az senkinek sem jó – sem a kluboknak, sem a szurkolóknak, sem a szerb futballnak – fogalmazott a tréner, aki kiemelte, hogy játékosai a kényszerszünet ellenére is megőrizték a koncentrációjukat, ami szerinte a csapat mentális erejét bizonyítja. Hozzátette: a pályán elért győzelem fontos lépés a bajnoki cím felé, de nem szabad, hogy a siker elhomályosítsa a problémákat.
Stankovics különleges gesztust is tett: a találkozó előtt egy Szinisa Mihajlovicsot ábrázoló mezt helyezett el a kispadnál, ezzel tisztelegve a 2022-ben elhunyt klublegenda és barát emléke előtt. Mihajlovics – aki Sztankovics keresztapja is volt – éppen a derbi napján ünnepelte volna születésnapját.
– Rendkívül érzelmes pillanat volt, rengeteg emlékem van róla. Örülök, hogy így megemlékeztünk róla, a szelleme mindig velem lesz – mondta Sztankovics, akinek játékosai is Mihajlovics képével ellátott pólókat viseltek a mez alatt.
A Crvena zvezda végül 3-0-ra megnyerte a mérkőzést, és így már négy ponttal vezet a második helyen álló rivális előtt.
