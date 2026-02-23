A Crvena zvezda és Partizan Beograd rangadójának 56. percében – amikor Marko Arnautovic megszerezte a hazaiak második gólját – a nézőtéren elszabadultak az indulatok. A Partizan szurkolóinak egyik csoportja, a hírhedt Grobari (sírásók) a vendégszektorban lévő ülőhelyeket felgyújtotta, s így hatalmas lángok és füst borította el a szerbiai Rajko Mitics Stadion egy részét. A játékvezető kénytelen volt rövid időre leállítani a mérkőzést, amíg a tűzoltók megfékezték a lángokat és újra biztonságossá tették a környezetet. Ez a jelenet nem először fordult elő: a két csapat belgrádi derbijén korábban 2017-ben és 2020-ban is előfordult már hasonló incidens a nézőtéren.

A Partizan Beograd ultrái felgyújtották a Crvena zvezda stadionját

Fotó: X

Szurkolói balhé a Crvena zvezda belgrádi rangadóján

Nemcsak a stadionban voltak konfliktusok: a derbi napján a drukkerek és a biztonsági erők több helyen is összetűztek Belgrádban és környékén. A Grobari és a zvezda hívei között több helyen is küzdelmek törtek ki, mielőtt a szurkolók megérkeztek volna a stadionhoz. A rendőrség igyekezett szétválasztani a csoportokat, de több sérülés és jelentős rendbontás is történt.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 pic.twitter.com/2lYZ0RcrVI — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸👀 pic.twitter.com/zBPtKWcEtf — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026

A Partizan elhatárolódott, eljárás indulhat

A Partizan közleményben reagált a vendégszektorban történt gyújtogatásra. A klub hangsúlyozta, hogy elítéli az erőszak minden formáját, és együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában. Szerb információk szerint több elkövetőt is azonosítottak a Rajko Mitics Stadion kamerafelvételei alapján.

A szerb szövetség fegyelmi eljárást indíthat, amely pénzbüntetéssel, zárt kapus mérkőzéssel vagy akár pontlevonással is járhat.

Szerbiában az utóbbi években többször szigorították a stadionbiztonsági szabályokat, de a mostani eset ismét rámutatott, hogy a derbik kiemelt kockázatot jelentenek.

A szerb sportminisztérium közleményben ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy a huliganizmus nem fér össze a sport értékeivel. Több korábbi játékos és szakértő is megszólalt a médiában, kiemelve, hogy a belgrádi derbi Európa egyik legnagyobb futballélménye lehetne, ha a szenvedély nem csapna át rombolásba.