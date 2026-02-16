A Liverpool FC fiataljai – amelyben Pécsi Ármin ismét kezdőként kapott helyet – esélyesként vágtak neki a meccsnek, hiszen az ellenfelük, a West Bromwich Albion U21-es csapata a Premier League 2 tabellájának alján szerénykedett, ráadásul idegenben mindössze egy gólt szerzett az egész szezonban.

Pécsi Ármin megkapja a lehetőséget a bizonyításra a Liverpoolban

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pécsi Ármin három gólt kapott, de így is nyert a Liverpool

A hazaiaknál Keyrol Figueroa kisebb sérülés miatt hiányzott, Amara Nallo pedig eltiltását töltötte. A kezdőben ugyanakkor több ismerős név is feltűnt: Calvin Ramsay, Trey Nyoni és Rio Ngumoha is pályára lépett, annak ellenére, hogy mindannyian ott voltak az előző esti, Brighton elleni 3-0-s győzelem alkalmával a csapatban.

A mérkőzés nem indult jól a Vörösök számára: a vendégek Miller McDonald közeli találatával már a 9. percben megszerezték a vezetést. A válasz azonban gyorsan érkezett. Trey Nyoni remek gólpasszt adott Will Wrightnak, aki higgadtan egyenlített.

Az öröm nem tartott sokáig, Noah Adekoya szerencsétlen öngólja ismét a West Bromot juttatta előnyhöz. A Liverpool azonban nem esett szét: Nyoni ezúttal befejezőként villant, és kiegyenlített, mielőtt Ngumoha szolgáltatta a mérkőzés legszebb jelenetét. A mindössze 17 éves támadó alig 18 órával azután, hogy az Anfielden érvénytelenítették a gólját, hatalmas lövést zúdított a bal oldalról a jobb felső sarokba.

Rio with a wonderful strike 💫 pic.twitter.com/vXY2e7w38G — The LFC Academy (@LFCAcademyX) February 15, 2026

A második félidő elején Kieran Morrison tovább növelte a hazaiak előnyét, és úgy tűnt, a Liverpool kézben tartja a meccset. Ryan Colesby szépítő találata azonban újra nyílttá tette az összecsapást. Ngumoha a 69. percben fejezte be a meccset, helyére Tommy Pilling érkezett.

A hajrában a West Brom mindent megtett az egyenlítésért, de a Liverpool Pécsi Árminnal a kapuban kitartott, és begyűjtötte a három pontot. A győzelemnek köszönhetően a csapat az ötödik helyre ugrott előre a bajnoki tabellán.

A Liverpool U21-re legközelebb idegenbeli mérkőzés vár: pénteken a Nottingham Forest otthonában lép pályára az együttes a Premier League 2-ben.

Liverpool U21–West Brom U21 4-3

G.: Wright (24.), Nyoni (29.), Ngumoha (41.), Morrison (50.), ill McDonald (9.), Adekoya (öngól, 26.), Colesby (63.)

Liverpool U21: Pécsi – Ramsay (Davidson 81′), Ewing, Pinnington, Adekoya – Kelly (Laffey 75′), Nyoni – Morrison, Ngumoha (Pilling 69′), Kone-Doherty, W. Wright