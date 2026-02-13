De mit jelent a 2.01 „megelőzött gól”? A mutató lényege, hogy a kapus a lövések minősége alapján – az átlagos kapusteljesítményhez mérten – mennyi góltól menti meg a csapatát. A 2.01-es érték három meccsen azt jelzi, hogy Pécsi Ármin több olyan lövést is kivédett, amelyekből a statisztika szerint általában gól születik.

Újra Pécsi Ármin védte a Liverpool U21-es csapatának a kapuját

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Miért illik Pécsi Ármin a Liverpool kapusprofiljába?

A Liverpoolnál Alisson óta alapelv, hogy a kapusnak nem elég a védés: biztos kezek, gyors döntések, aktív szerep a védelem mögött és a tizenhatos környékének kontrollja is elvárás. Pécsi Árminról a korábbi értékelésekben is visszatérő elem volt, hogy nyugodt, jól helyezkedik, és a modern kapusszerephez szükséges alapjai megvannak.

A „következő Alisson” címke nyilván korai, de az ilyen statisztika pont az, ami miatt egy fiatal kapus gyorsan felértékelődhet a klubon belül. A kérdés most az, hogy Pécsi Ármin tartósan hozza-e ezt a szintet, és kap-e olyan lehetőségeket, ahol ugyanez a teljesítmény már felnőtt futballtempóban is megismételhető.