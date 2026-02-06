Live
Máris felfigyeltek rá. Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool kapusa, Pécsi Ármin is a jelöltek között van a Premier League 2, azaz az utánpótlás-bajnokság januári legjobb játékosa díjra.

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a 20 éves Pécsi Ármin mellett a Liverpool második csapatából további két fiatal tehetség, Keyrol Figueroa és Kieran Morrison is bekerült a nyolc legjobb közé. A jelöltek névsorát a Premier League fejlesztési bizottsága állította össze.

Pécsi Ármin (középen) a jövő nagy reménysége Liverpoolban Fotó: OLI SCARFF / AFP
Pécsi Ármin (középen) a jövő nagy reménysége Liverpoolban
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pécsi Ármin és a két clean sheet

A jelöltek teljesítménye a januári fordulókban:

  • Pécsi Ármin: Elsősorban az Arsenal és a Brighton elleni rangadókon nyújtott magabiztos játékával hívta fel magára a figyelmet, mindkét találkozót kapott gól nélkül hozta le.
  • Kieran Morrison: Négy bajnokin öt gólt szerzett a hónapban, ebből hármat az Arsenal U21-es csapata elleni 7–0-s kiütéses győzelem alkalmával.
  • Keyrol Figueroa: Fontos gólokkal járult hozzá a sikerekhez; a Norwich City ellen két kései találattal fordította meg a mérkőzést, de betalált az Arsenal és a Leeds United kapujába is.

Érdekesség, hogy miközben az utánpótlásban három liverpooli is esélyes az elismerésre, a felnőttek között a januárban három gólt és egy gólpasszt jegyző Florian Wirtz képviseli a „Vörösöket” a hónap játékosa (POTM) szavazáson.

A Premier League 2 januári legjobbjának kilétét a szakmai bizottság dönti el, az eredményhirdetés a jövő héten várható.

