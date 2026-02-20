Mint ismert, a Real Madrid 1-0-s győzelmet aratott a Benfica otthonában, a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. Átlagos találkozónak indult, nem az lett belőle, hiszen Vinícius Júnior mindent eldöntő gólja után nemcsak a lelátókon, hanem a pályán is elszabadult a pokol. Történt ugyanis, hogy a brazil sztár, miután meglőtte a mindent eldöntő gólt, sárga lapot kapott a túlzottan heves ünnepléséért, majd a kezdőkörnél a lisszaboniak argentin játékosa, a szintén balhés Gianluca Prestianni állítólag lemajmozta.

Gianluca Prestianni eddig is balhés játékosnak számított

A találkozón történtek természetesen nagy visszhangot keltettek, több játékos is kiállít Vinícius Júnior mellett, míg az UEFA azt is bejelentette, hogy vizsgálatot indított az ügyben.

Gianluca Prestianni régebben is balhés volt

A Benfica húsz éves labdarúgója novemberben mutatkozott be az argentin válogatottban, előtte az utánpótlásnál szerepelt, az U17-esek között pedig nyolc alkalommal is pályára lépett. Utóbbi információt ragadta meg az internet, és előkotort egy videót, melyen az argentin csapat Brazília ellen lépett pályára. A felkészülési meccset végül egy bizonyos Endrick remeklésének köszönhetően a brazilok nyertek, ám a lefújást követően egymásnak estek a játékosok.

A tömegjelenetet pedig nem más kezdeményezte, mint az a Prestianni, akit jelenleg rasszizmussal vádolnak a Vinícius-botrány kapcsán.

Két évvel a botrány után költözött Európába

Az argentin Vélez neveltjét 2024-ben, kilenc millió euróért szerződtette a Benfica, amely mezét azóta 45 alkalommal húzhatta magára. Ami a teljesítményét illeti, Prestianni három gólnál és négy asszisztnál jár, José Mourinho az utóbbi időben abszolút alapemberként tekint rá.