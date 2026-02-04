A házigazda Puskás Akadémia a rendes játékidő hosszabbításában kapott góllal 2-1-es vereséget szenvedett szerdán a portugál Sporting CP-től a labdarúgó UEFA Ifjúsági Ligában, a 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől.

Nagy meccsen esett ki a Puskás Akadémia

Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia kemény meccset játszott

A találkozó első félidejében nem forogtak veszélyben a kapuk, komoly helyzetig egyik csapat sem jutott el. A szünet után nem sokkal Flávio Goncalves találatával előnybe kerültek a portugálok, amit Budai Attila bő tíz perccel később kiegyenlített egy kiugratás után. A hazaiaknál a ráadásban Csiszár Mátét kiállították, mert lerántotta a kapura törő Goncalvest. A továbbjutás a 94. percben dőlt el, amikor Daniel Lopes talált a hálóba.

Az U19-es bajnok felcsútiak a második fordulóban kapcsolódtak be a korosztályos Bajnokok Ligája küzdelmeibe, előbb a norvég Brann Bergent, majd a 32 közé jutásért a román FCSB-t búcsúztatták 11-esekkel. A Puskás Akadémiát tavaly hazai pályán ugyanebben a szakaszban az angol Aston Villa verte 2-1-re.