Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Decemberben még arról számoltunk be, hogy a felcsúti együttes bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó Ifjúsági Ligában. Most arról számolhatunk be, hogy a Puskás Akadémia sajnos kiesett a legjobb 16 közé jutásért folyó csatában.

A házigazda Puskás Akadémia a rendes játékidő hosszabbításában kapott góllal 2-1-es vereséget szenvedett szerdán a portugál Sporting CP-től a labdarúgó UEFA Ifjúsági Ligában, a 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől.

Nagy meccsen esett ki a Puskás Akadémia
Nagy meccsen esett ki a Puskás Akadémia
Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia kemény meccset játszott

A találkozó első félidejében nem forogtak veszélyben a kapuk, komoly helyzetig egyik csapat sem jutott el. A szünet után nem sokkal Flávio Goncalves találatával előnybe kerültek a portugálok, amit Budai Attila bő tíz perccel később kiegyenlített egy kiugratás után. A hazaiaknál a ráadásban Csiszár Mátét kiállították, mert lerántotta a kapura törő Goncalvest. A továbbjutás a 94. percben dőlt el, amikor Daniel Lopes talált a hálóba. 

Az U19-es bajnok felcsútiak a második fordulóban kapcsolódtak be a korosztályos Bajnokok Ligája küzdelmeibe, előbb a norvég Brann Bergent, majd a 32 közé jutásért a román FCSB-t búcsúztatták 11-esekkel. A Puskás Akadémiát tavaly hazai pályán ugyanebben a szakaszban az angol Aston Villa verte 2-1-re.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!