A hazaiak kezdtek lendületesebben, a szélen vezetett támadásokkal próbáltak a vendégvédelem mögé kerülni, de helyzetig nem jutottak. Szűk negyedóra után pedig a Puskás Akadémia rúghatott tizenegyest, mert Kata Mihály nyolc méterre a kaputól bokán rúgta Mondovics Kevint. A büntetőt Nagy Zsolt végezte el, és ballal a kapu közepébe lőtt. A hátrányba került MTK még inkább nekidurálta magát, rendre az ellenfél térfelén tartotta a labdát, Jurek Gábor fejesénél pedig Szappanos Péter védésére volt szükség, hogy ne változzon az eredmény. Az egyenlítés helyett azonban a vendégek a 35. percben növelték előnyüket. Varju Benedek könyökkel torkon vágta Nagy Zsoltot a tizenhatoson belül, a felcsútiak ismét büntetőhöz jutottak, a csapatkapitány pedig másodszor sem hibázott.

Nagy Zsolt két gólt rúgott, mégsem nyert a Puskás Akadémia

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Kétgólos előny sem volt elég a Puskás Akadémia győzelméhez

A szünet után a Puskás Akadémia kezdett jobban, de az MTK szépített. Szappanos a 60. percben szép vetődéssel hárított Molnár Ádin távoli csavarásánál, de még ugyanabban a percben már tehetetlen volt Adrian Zeljkovic megpattanó lövésénél, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba. A télen szerződtetett szlovén középpályás első gólját szerezte az NB I-ben.

A hazaiak továbbra sem álltak le, s bár nem szorították be ellenfelüket, a 80. percben a védő Varju Benedek Bognár István zseniális passzával ziccerbe került, és közelről a léc alá emelt.

Csaknem a fordítás is összejött a kék-fehéreknek, de a 93. percben Kerezsi Zalán lövését követően Szappanos beleütött a labdába, ami a jobb kapufáról vágódott oldalra. A döntetlennel az MTK lehet elégedettebb.

Az MTK Budapest november elején nyert legutóbb pályaválasztóként a bajnokságban, de két vereség után a szombati bravúrdöntetlennek számít – jegyezte meg az MTI.

A Puskás Akadémia csapatkapitánya, Nagy Zsolt, aki kétszer büntetőből talált be,

ötgólos a mostani idényben, négyszer tizenegyesből volt eredményes.

NB I, 22. forduló:

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2-2 (0-2)

gólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt tizenegyesből)