Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, sokat voltak munkában a védelmek, amelyek jól hatástalanították a támadásokat. A Puskás Akadémia játszott talán veszélyesebben, a félidő közepén Gundel-Takács nagy bravúrja kellett ahhoz, hogy megőrizze kapuját a góltól. A szünethez közeledve megélénkült a Zalaegerszeg, formás támadásaiba azonban rendre hiba csúszott.

A Puskás Akadémia kikapott a ZTE-től

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Egy öngól döntötte el a Puskás Akadémia és a ZTE meccsét

Fordulást követően rögtön az első akcióból megszerezte a vezetést a vendégcsapat, Skribek Alen lövését Szappanos Péter nem tudta hárítani, a labda a Puskás kapusáról pattogott a hálóba. Rákapcsoltak a hazaiak, mentek előre folyamatosan, a fellazuló védekezés azonban lehetőséget kínált a Zalaegerszegnek, amely Skribek révén közel járt előnye megduplázásához. A Puskás Akadémia elkeseredetten küzdött az egyenlítésért, de szervezetten védekező zalaiak kihúzták a végéig – számolt be róla az MTI.

Íme, Szappanos Péter öngólja:

A ZTE ezúttal is bizonyította, hogy jobban szerepel idegenben, mint hazai pályán: hiába birtokolta többet a labdát a Puskás Akadémia és próbálkozott sokkal többször lövéssel, nem tudta bevenni a zalaiak kapuját.

NB I, 21. forduló:

Puskás Akadémia FC – ZTE FC 0-1 (0-0)