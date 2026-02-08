Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látni kell!

Hihetetlen jelenséget vettek észre a Balatonon – videó

Választás 2026

Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I 21. fordulójában a Puskás Akadémia hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a Zalaegerszeg ellen.

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, sokat voltak munkában a védelmek, amelyek jól hatástalanították a támadásokat. A Puskás Akadémia játszott talán veszélyesebben, a félidő közepén Gundel-Takács nagy bravúrja kellett ahhoz, hogy megőrizze kapuját a góltól. A szünethez közeledve megélénkült a Zalaegerszeg, formás támadásaiba azonban rendre hiba csúszott.

Felcsút, 2025. november 30. A gólszerző Dárdai Palkó (b) és csapattársa, Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosai a Fizz Liga 15. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. november 30-án. A címvédő Ferencváros 2-1-re nyert. MTI/Hegedüs Róbert
A Puskás Akadémia kikapott a ZTE-től
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Egy öngól döntötte el a Puskás Akadémia és a ZTE meccsét

Fordulást követően rögtön az első akcióból megszerezte a vezetést a vendégcsapat, Skribek Alen lövését Szappanos Péter nem tudta hárítani, a labda a Puskás kapusáról pattogott a hálóba. Rákapcsoltak a hazaiak, mentek előre folyamatosan, a fellazuló védekezés azonban lehetőséget kínált a Zalaegerszegnek, amely Skribek révén közel járt előnye megduplázásához. A Puskás Akadémia elkeseredetten küzdött az egyenlítésért, de szervezetten védekező zalaiak kihúzták a végéig – számolt be róla az MTI.

Íme, Szappanos Péter öngólja:

A ZTE ezúttal is bizonyította, hogy jobban szerepel idegenben, mint hazai pályán: hiába birtokolta többet a labdát a Puskás Akadémia és próbálkozott sokkal többször lövéssel, nem tudta bevenni a zalaiak kapuját.

NB I, 21. forduló:

Puskás Akadémia FC – ZTE FC 0-1 (0-0)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!