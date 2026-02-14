Két év kihagyás után ismét futballpályán láthatjuk Rajczi Péter. Az Újpest-drukkerek korábbi kedvence legutóbb az osztrák USV Neulengbach igazolt játékosa volt. A 2023-as visszavonulása után ő is azt hitte, ennyi volt, vége, ám az élet olykor másképp alakul, mint ahogy tervezzük.

Rajczi Péter területvédelmi tartalékos katona a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, megvédem! elnevezésű toborzókampánya keretében jelentkezők kiképzésén a sántosi lőtéren

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Rajczi az elmúlt időszakban tudatosan háttérbe szorította a labdarúgást. Tartalékos katona lett, rendszeresen jár kiképzésekre, emellett egy nemzetközi, sport és fenntarthatóság területén működő vállalkozás, a Climate Action építésében vesz részt. A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság ma már a sportban is egyre hangsúlyosabb szempont, különösen az uniós ESG-elvárások erősödésével.

Rajczi Péter rutinjára számítanak

A futball azonban újra megtalálta. Céró Bálint, a BLSZ I-es TF SE vezetőedzője már tavaly nyáron is hívta, hogy segítsen nekik. Akkor még idegenkedett az ötlettől a 2006-os magyar bajnokság gólkirálya, meg combhajlító-problémái is voltak. A fiatal, gyors játékosokból álló csapat játéka elsősorban a mélyen védekező ellenfelek ellen akadt el az őszi szezonban. A terv szerint Rajczi ezekben a helyzetekben jelenthet pluszt a rutinjával és helyzetkihasználásával.

„Nem az a cél, hogy tizenhat meccset végigjátsszak a tavaszi szezonba

– fogalmazott a volt válogatott csatár. – Amikor kell, rövid időre beszállva szeretnék segíteni. Egy-két jó mozdulattal, egy-két góllal, pár okos megoldással. Nem főszereplőként, hanem tapasztalt segítőként számolnak velem. A cél egyértelmű: feljutás az NB III-ba. És ebben lehetek én hasznára a csapatnak a rutinommal, legalábbis Bálint szerint. Meglátjuk, igaza van-e. Persze, amit tudok, én megteszek. Remélem, élvezni fogom a játékot.”

Feljuthat tavasszal a TF SE

Az egykori újpesti kedvenc heti két-három edzéssel számol, amennyiben az állapota, a combhajlítója engedi. Nem tűzött ki magának célt, mennyi góllal lenne elégedett, számára most a csapat érdeke az elsődleges. A TF SE számára komoly tétje van a tavasznak. Az NB III-as szereplés nemcsak sportszakmai előrelépést jelentene, hanem vonzó perspektívát is a fiatal játékosoknak.