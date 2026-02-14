Két év kihagyás után ismét futballpályán láthatjuk Rajczi Péter. Az Újpest-drukkerek korábbi kedvence legutóbb az osztrák USV Neulengbach igazolt játékosa volt. A 2023-as visszavonulása után ő is azt hitte, ennyi volt, vége, ám az élet olykor másképp alakul, mint ahogy tervezzük.
Rajczi az elmúlt időszakban tudatosan háttérbe szorította a labdarúgást. Tartalékos katona lett, rendszeresen jár kiképzésekre, emellett egy nemzetközi, sport és fenntarthatóság területén működő vállalkozás, a Climate Action építésében vesz részt. A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság ma már a sportban is egyre hangsúlyosabb szempont, különösen az uniós ESG-elvárások erősödésével.
Rajczi Péter rutinjára számítanak
A futball azonban újra megtalálta. Céró Bálint, a BLSZ I-es TF SE vezetőedzője már tavaly nyáron is hívta, hogy segítsen nekik. Akkor még idegenkedett az ötlettől a 2006-os magyar bajnokság gólkirálya, meg combhajlító-problémái is voltak. A fiatal, gyors játékosokból álló csapat játéka elsősorban a mélyen védekező ellenfelek ellen akadt el az őszi szezonban. A terv szerint Rajczi ezekben a helyzetekben jelenthet pluszt a rutinjával és helyzetkihasználásával.
„Nem az a cél, hogy tizenhat meccset végigjátsszak a tavaszi szezonba
– fogalmazott a volt válogatott csatár. – Amikor kell, rövid időre beszállva szeretnék segíteni. Egy-két jó mozdulattal, egy-két góllal, pár okos megoldással. Nem főszereplőként, hanem tapasztalt segítőként számolnak velem. A cél egyértelmű: feljutás az NB III-ba. És ebben lehetek én hasznára a csapatnak a rutinommal, legalábbis Bálint szerint. Meglátjuk, igaza van-e. Persze, amit tudok, én megteszek. Remélem, élvezni fogom a játékot.”
Feljuthat tavasszal a TF SE
Az egykori újpesti kedvenc heti két-három edzéssel számol, amennyiben az állapota, a combhajlítója engedi. Nem tűzött ki magának célt, mennyi góllal lenne elégedett, számára most a csapat érdeke az elsődleges. A TF SE számára komoly tétje van a tavasznak. Az NB III-as szereplés nemcsak sportszakmai előrelépést jelentene, hanem vonzó perspektívát is a fiatal játékosoknak.
A keret jelentős része egyetemi hallgató, így a magasabb osztály komoly motivációt adhatna az intézmény sportéletének is.
Rajczi szerint a csapat fizikálisan és játékminőségben is képes lehet megugrani a szintet.
Nem lenne ismeretlen számára a feljutás élménye: Kaposváron már ünnepelhetett NB III-as bajnoki címet. Bármily furcsán is hangzik, de csak ezt az egy aranyérmet szerezte profi pályafutása során, a TF-fel lehetne meg a második.
Lassú folyamat lesz az Újpest felemelkedése
Rajczi Péter jövője azonban nem a futballpálya, ezt ő is nagyon jól tudja. A második diplomáját a Testnevelési Egyetem sportmenedzseri szakán szerezte meg. Szeptembertől pedig sportdiplomáciai szakképzésre készül – ami a harmadik diplomája lenne. Mindig is érdekelte ez a világ, a sportvezetés. Ahogy az Origónak elmondta, rengeteg rossz példa volt előtte, belülről tökéletesen látta, hogyan ne vezessünk egy klubot.
A Mol érkezésével Újpesten helyre rázódtak a dolgok.
A csapat még messze van az elvárt szinttől, de ez lassú folyamat, szerinte is türelemmel kell lennie a szurkolóknak.
„Ne szépítsük, egy romhalmazból működő rendszert építeni sok időbe telik, még akkor is, ha van pénz. Dárdai Pál neve, múltja, tudása garancia lehet a felemelkedésre, amit oly régóta várnak, várunk a Megyeri úton” – mondta.
Rajczi Péter persze el tudja képzelni, hogy egyszer visszatérjen patinás klubjához, s a lila-fehéreknél dolgozzon sportvezetőként, de egyelőre minden figyelme a TF-re irányul. Ha egészséges marad, tavasszal ismét pályán láthatjuk – ezúttal nem elsősorban önmagáért, hanem egy fiatal csapat sikeréért dolgozva.
Kíméletlen kritika Rajczi Pétertől
Honlapunk korábban már írt arról, hogy Rajczi kemény kritikát fogalmazott meg az Újpest 3–0-s Üllői úti vereségéről a Ferencváros ellen. „Kölcsönadnám a tökeimet pár játékosnak” – kíméletlen ítéletet mondott az Újpest korábbi csatára.