A 28 éves francia szélső, Allan Saint-Maximin – aki 2019 és 2023 között a Newcastle United csapatát erősítette –, a közösségi oldalán osztotta meg fájdalmas tapasztalatait a rasszista támadásokról.

Allan Saint-Maximin a gyerekeit ért rasszista támadások miatt távozik a mexikói Club Américától

Fotó: RODRIGO OROPEZA / AFP

Nem tűri a rasszista támadásokat Allan Saint-Maximin

Instagram-bejegyzésében hangsúlyozta: a probléma nem a bőrszínben, hanem „az emberek gondolatainak színében” rejlik. Mint írta, felnőttként megtanult kiállni magáért, de gyermekeit ért támadásokat soha nem fogja eltűrni.

A gyermekeim védelme az első számú prioritásom. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy tisztelettel és szeretettel bánjanak velük, függetlenül származásuktól vagy bőrszínüktől. A gyűlöletnek és a diszkriminációnak nincs helye a társadalomban”

– fogalmazott a játékos.

Saint-Maximin hozzátette: hisz abban, hogy minden ember egyedi és értékes, és a világnak olyan hellyé kell válnia, ahol a gyerekek önmaguk lehetnek félelem és előítélet nélkül. „Aki a gyermekeimet támadta, hibát követett el. Mindig meg fogom védeni a családomat, és egyetlen ember vagy fenyegetés sem tud megfélemlíteni – egyedül Istentől félek.”

A Club América hivatalos közleményben reagált a történtekre, és teljes támogatásáról biztosította játékosát és annak családját. „Határozottan elítélünk minden diszkriminációt vagy erőszakot, amely emberi méltóságot sért. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Allan Saint-Maximint és családját” – áll a klub közleményében, amely köszönetet mondott a játékosnak, amiért viselte a klub színeit.

A csapat edzője, André Jardine sajnálatát fejezte ki a távozás miatt. „Kivételes játékos, aki bármelyik bajnokságban megállná a helyét. Sok sikert kívánunk neki a jövőben” – mondta a tréner.

Saint-Maximin tavaly augusztusban csatlakozott a Club Américához, 15 mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott. Korábban játszott a szaúdi al-Ahli és a török Fenerbahce csapatában is. A francia szélsőt most több angol klub is figyeli, de sajtóhírek szerint legvalószínűbb, hogy hazájába tér vissza, és a Lens játékosa lesz.