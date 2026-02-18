Hatalmas botrány árnyékolja be a Benfica–Real Madrid (0–1) Bajnokok Ligája-párharc első összecsapását. A hazaiak játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéseket tehetett Vinícius Jr. felé a madridi játékos győzelmet érő gólja után. Több madridi játékos, köztük Kylian Mbappé is azt állítja, hallotta a sértést, míg az argentin játékos és klubja is tagad. Az UEFA bejelentette, hivatalos vizsgálatot indított a rasszizmus miatt.

Nem tűrik a rasszizmust, vizsgálódik az UEFA

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

„Az UEFA etikai és fegyelmi bizottsága kivizsgálja a 2025/2026-os UEFA Bajnokok Ligája rájátszásban, 2026. február 17-én játszott Benfica–Real Madrid találkozón történt diszkriminatív magatartással kapcsolatos vádakat” - közölték.

Ha a tények beigazolódnak, az UEFA szabályzata súlyos szankciót ír elő: legalább 10 meccses eltiltásra számíthat minden olyan játékos, akik rasszista kijelentésekkel vádolhatók és erre bizonyítékot is találnak. Ez a büntetés hosszú időre kivonná a játékból Prestiannit, ami fordulópontot jelenthet a fiatal argentin karrierjében. A szervezet most kivizsgálja a rendelkezésére álló információkat, mielőtt döntést hoz ebben a kimondottan érzékeny ügyben.

Ezzel kapcsolatban a legendás támadó, Thierry Henry is szót kért. A CBS Sports Golazo műsorának szakértője szerint is elég volt a rasszizmusból. A tettesnek pedig felelnie kell.

„Nem szeretem a Real Madridot, de most én is madridista vagyok. Nem akarod ezt látni, nem érdekel az sem, Vinícius Jr. milyen mezt visel. Hallottam, néhányan azt mondják, miért mindig vele történik ez? Kit érdekel? Ráadásul ne is ünnepelje a gólját, nem? Mindannyian tiszteljük a Benficát, de annak a személynek válaszolnia kell Kylian Mbappé szavaira. Nem állhat csak úgy elő és mondhatja, hogy nem csinált semmit. Akkor miért takarta el a száját? Én hiszek Kyliannak. Egyébként hagyott nekem egy üzenetet, alig várom, hogy meghallgassam. De fel is hívtam, mert tudni akartam, mit mondott az a fickó. Elég volt” - mondta Henry.

A Real Madrid világbajnoka, Kylian Mbappé az incidens után azt követelte, hogy Prestiannit ne engedjék többé játszani a Bajnokok Ligájában.