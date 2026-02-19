Csütörtökön már nyolc fok volt a mintegy 30 ezer lakosú bulgáriai településen, ahonnan futball-lázról közel sem lehetett beszámolni. Az Origo Sport elsétált a magyar futballcsapatot is vendégül látó, 15 emelet magas hotelből a stadionig, és a másfél kilométeres út során megismerhettünk egy igencsak szocreál hangulatú razgradi belvárost, ahol a szomorkásan sétáló emberek mintha egy jobb időre várnának, talán a szó szoros és átvitt értelmében is.
A rendkívül csúszós járdákon mindenki óvatosan sietett a dolgára, és míg az egyik kocsmából már déli 12 körül hangoskodás hallatszott ki, a tőle kőhajításnyira fekvő pékségben a finom croissant-okért álltak sorban a helyiek.
Nem kellett sokat várni, hogy feltűnjenek az első fradisták, akik beszámoltak arról, hogy a szurkolói busz szerdán délután 4-kor indult, és másnap reggel 7-re érkezett meg Razgradba.
Hogy a meccstől mit várnak? Természetesen FTC-győzelmet, már csak azért is, mert három hely még van a buszban, amit félretettek a három megszerezhető pontnak.
Belelapoztunk a helyi újságba
A Ludogorec Aréna felé közeledve feltűnt egy újságos stand, a sportlap címoldalán a Fradi-meccsel, benne pedig a várható kezdőkkel. A találkozóról szóló beharangozóban arról írnak, hogy a Ferencváros projektje olyasmi, amiről a legnagyobb bolgár klubok, a CSZKA és a Levszki csak álmodoznak. A lap szakírói szerint a magyar bajnok egy teljesen más szintet képvisel, mint a Ludogorec korábbi ellenfelei, és kiemelik a továbbjutás tétjét is: a presztízs mellett 1,5 millió euró sorsa dől el a gyepen. Az elemzés rávilágít, hogy míg a bolgár óriásklubok belső válságokkal és pénzügyi bizonytalansággal küzdenek, addig a Fradi egy olyan önfenntartó és kiszámítható modellt épített fel, amely mára referenciaponttá vált a régióban. A bolgárok elismerése elsősorban a magyar klub tudatos építkezésének szól, amely az állandó európai csoportkörös jelenléttel és a sikeres transzferpolitikával stabilizálta helyét a nemzetközi porondon. A beharangozó szerint a razgradi összecsapás így nemcsak két csapat, hanem két különböző klubmodell találkozása is, ahol a tét a gazdasági előny mellett a szakmai dominancia megerősítése.
Hótakarítás a razgradi stadionban
A hó az enyhe idő ellenére nem nagyon olvadt, de igencsak kíváncsiak voltunk, mi a helyzet a pályával. Szerdán a Ludogorec edzői és játékosai is takarították a gyepet, és ennek meglett az eredménye, madártávlatból már jónak tűnt a pálya minősége.
De hogy miért kellett takarítani, ha rendelkezésre áll pályafűtés is? Utóbbi azt akadályozza meg, hogy a talaj átfagyjon, nem pedig azt, hogy a hó eltűnjön a felszínről. Erős havazásnál a hó így is megmarad a gyepen, sőt a vastag réteg még szigetel is. Meccshez viszont tiszta, jól látható és biztonságos játéktér kell, ezért a havat akkor is el kell takarítani, ha fűtött a pálya.
Hó a székeken, kérdőjelek a lelátón
Kora délután nem volt ilyen rózsás a helyzet a lelátón, a műanyag székek többségén 15–20 centis hó pihent, így óriási versenyfutás kezdődött a napfény melege és a téli csapadék között. És nem úgy tűnt, hogy ebben előbbi nyer majd, így akár az is előfordulhat, hogy a helyi idő szerint este 10-kor kezdődő mérkőzésen a hóra kell majd leülniük a szurkolóknak. Persze, megeshet, hogy addig még letakarítják az ülőhelyeket.
A stadion másik oldalán, kívül középiskolások hógolyózással pihenték ki az órák fáradalmait a szünetben, egyikükkel szóba elegyedtünk, és odakiabálta: „Meglátjátok, 2-0-ra nyerni fog a Ludogorec. Fogadtam is rá! A gólokat pedig Petar Sztanics fogja rúgni” – mondta a diák, aki ezek szerint az El-sorozatban már hét gólnál járó szerb csatártól várja a megváltást.
Hogy aztán végül kik nevetnek majd a végén, az este, magyar idő szerint 21 óra után kiderül.
A Ferencváros 2019 óta immár nyolcadik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel, és az eddigi hét összecsapásból csupán egyet nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett négy FTC-siker és két döntetlen szerepel. Az El-playoff visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában, a továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd. A Ludogorec-Ferencváros mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik - a német Tobias Stieler sípjelére - a 10 ezer férőhelyes razgradi stadionban, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.