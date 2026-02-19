De hogy miért kellett takarítani, ha rendelkezésre áll pályafűtés is? Utóbbi azt akadályozza meg, hogy a talaj átfagyjon, nem pedig azt, hogy a hó eltűnjön a felszínről. Erős havazásnál a hó így is megmarad a gyepen, sőt a vastag réteg még szigetel is. Meccshez viszont tiszta, jól látható és biztonságos játéktér kell, ezért a havat akkor is el kell takarítani, ha fűtött a pálya.

Hó a székeken, kérdőjelek a lelátón

Kora délután nem volt ilyen rózsás a helyzet a lelátón, a műanyag székek többségén 15–20 centis hó pihent, így óriási versenyfutás kezdődött a napfény melege és a téli csapadék között. És nem úgy tűnt, hogy ebben előbbi nyer majd, így akár az is előfordulhat, hogy a helyi idő szerint este 10-kor kezdődő mérkőzésen a hóra kell majd leülniük a szurkolóknak. Persze, megeshet, hogy addig még letakarítják az ülőhelyeket.

A székeken még bőven komoly hóréteg feküdt, remélhetőleg estére már szárazabb lesz a stadion

A stadion másik oldalán, kívül középiskolások hógolyózással pihenték ki az órák fáradalmait a szünetben, egyikükkel szóba elegyedtünk, és odakiabálta: „Meglátjátok, 2-0-ra nyerni fog a Ludogorec. Fogadtam is rá! A gólokat pedig Petar Sztanics fogja rúgni” – mondta a diák, aki ezek szerint az El-sorozatban már hét gólnál járó szerb csatártól várja a megváltást.

Hogy aztán végül kik nevetnek majd a végén, az este, magyar idő szerint 21 óra után kiderül.