Egy héttel ezelőtt a portugál Benfica a Real Madrid együttesét fogadta a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A találkozót a madridi csapat a brazil Vinícius Júnior álomgóljával 1-0-ra megnyerte, azonban mégsem erről marad emlékezetes a mérkőzés, hanem a brazil játékos gólja utáni botrányról.
A mérkőzés ugyanis nyolc percre félbeszakadt, miután Vinícius Júnuor azt állította, hogy Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéssel sértegette őt a gólját követően. Az eset következtében Francois Letexier játékvezető a FIFA rasszizmus elleni protokollját követve keresztbe tette a csuklóit a feje fölött és félbeszakította a meccset.
A Benfica játékosa nem játszhat a Real Madrid ellen
Az UEFA még a meccs után megerősítette, hogy vizsgálatot indít az incidens ügyében, amely akár tíz mérkőzéses eltiltással is járhat. A kinevezett etikai és fegyelmi ellenőr kérte, hogy Prestiannit „előzetesen, az ügy érdemi elbírálása nélkül” függesszék fel a következő mérkőzésre, vagyis a párharc visszavágójára – ezt a döntést hétfőn jelentette be az irányító testület.
A Benfica ezt követően közölte, hogy fellebbez a döntés ellen, ugyanakkor elismerte, hogy a rövid határidő miatt valószínűtlen, hogy sikerül elérniük, hogy Prestianni pályára léphessen a mérkőzésen.
A klub sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a játékost megfosztják a szereplés lehetőségétől, miközben az eljárás még vizsgálati szakaszban van. A klub fellebbez az UEFA döntése ellen, még ha az érintett határidők valószínűleg nem is lesznek gyakorlati hatással a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágójára”
– olvasható a portugál klub közleményében.
„A klub továbbra is rendíthetetlenül elkötelezett a rasszizmus és a diszkrimináció minden formájának leküzdése mellett – ezek az értékek történelmi identitásának részét képezik, és megnyilvánulnak mindennapi tevékenységében, globális közösségében, a Benfica Alapítvány munkájában, valamint a klub történetének kiemelkedő alakjaiban, mint például Eusébio” – teszik hozzá.
Madridi klubforrások szerint az UEFA már több Real-játékos által aláírt nyilatkozatot is megkapott.
Klubunk aktívan együttműködött az UEFA által megindított vizsgálat során, amelyet a mérkőzésen tapasztalt elfogadhatatlan rasszista incidensek miatt indítottak. A Real Madrid hálás azért az egyhangú támogatásért, kiállásért és szeretetért, amelyet játékosunk, Vinícius Júnior a globális futballközösség minden területéről kapott. A Real Madrid továbbra is azon dolgozik – valamennyi intézménnyel együttműködve –, hogy felszámolja a rasszizmust, az erőszakot és a gyűlöletet a sportban és a társadalomban”
– állt a spanyol csapat korábbi közleményében.
Az UEFA hozott már hasonló döntést
2021-ben a Slavia Prague játékosát, Ondrej Kudelat ideiglenesen egy mérkőzésre felfüggesztették, miután a Glasgow Rangers futballistája, Glen Kamara azt állította, hogy rasszista sértés érte őt egy Európa-liga-mérkőzést követően.
Kudelát egy héttel később az UEFA tíz mérkőzésre tiltotta el.
Mit mondtak a játékosok és az edzők?
Gianluca Prestianni a találkozó után egy Instagram-bejegyzésben tagadta a vádakat, kijelentve, hogy „semmiféle rasszista sértést nem intézett Vinícius Júnuor felé, aki sajnálatos módon félreértette, amit hallani vélt”.
A Benfica később közleményt tett közzé hivatalos honlapján, amelyben hangsúlyozta „történelmi és rendíthetetlen elkötelezettségét az egyenlőség, a tisztelet és a befogadás értékei mellett”, valamint hogy „teljes mértékben elhiszi Gianluca Prestianni által előadott verziót”.
Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója a mérkőzés után azt mondta, hallotta, ahogy Prestianni ötször is azt mondta, hogy „Vinícius egy majom”.
Jose Mourinho, a Benfica edzője a meccs után azt sugallta, hogy a brazil támad provokálta ki az incidenst, és visszautasította a rasszista vádakat, hiszen Eusébio a Benfica történetének legjobb játékosa is színes bőrű volt. Mourinho egyébként eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a szerdai mérkőzésen, a találkozó előtti sajtótájékoztatót sem ő fogja tartani, hanem a segédedzője, Joao Tralhao.
