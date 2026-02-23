Egy héttel ezelőtt a portugál Benfica a Real Madrid együttesét fogadta a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A találkozót a madridi csapat a brazil Vinícius Júnior álomgóljával 1-0-ra megnyerte, azonban mégsem erről marad emlékezetes a mérkőzés, hanem a brazil játékos gólja utáni botrányról.

Gianluca Prestianni állítólag majomnak nevezte a Real Madrid támadóját

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A mérkőzés ugyanis nyolc percre félbeszakadt, miután Vinícius Júnuor azt állította, hogy Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéssel sértegette őt a gólját követően. Az eset következtében Francois Letexier játékvezető a FIFA rasszizmus elleni protokollját követve keresztbe tette a csuklóit a feje fölött és félbeszakította a meccset.

A Benfica játékosa nem játszhat a Real Madrid ellen

Az UEFA még a meccs után megerősítette, hogy vizsgálatot indít az incidens ügyében, amely akár tíz mérkőzéses eltiltással is járhat. A kinevezett etikai és fegyelmi ellenőr kérte, hogy Prestiannit „előzetesen, az ügy érdemi elbírálása nélkül” függesszék fel a következő mérkőzésre, vagyis a párharc visszavágójára – ezt a döntést hétfőn jelentette be az irányító testület.

A Benfica ezt követően közölte, hogy fellebbez a döntés ellen, ugyanakkor elismerte, hogy a rövid határidő miatt valószínűtlen, hogy sikerül elérniük, hogy Prestianni pályára léphessen a mérkőzésen.

A klub sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a játékost megfosztják a szereplés lehetőségétől, miközben az eljárás még vizsgálati szakaszban van. A klub fellebbez az UEFA döntése ellen, még ha az érintett határidők valószínűleg nem is lesznek gyakorlati hatással a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágójára”

– olvasható a portugál klub közleményében.

Vinícius Júnior és Prestianni összetűzéséből hatalmas botrány lett

Fotó: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

„A klub továbbra is rendíthetetlenül elkötelezett a rasszizmus és a diszkrimináció minden formájának leküzdése mellett – ezek az értékek történelmi identitásának részét képezik, és megnyilvánulnak mindennapi tevékenységében, globális közösségében, a Benfica Alapítvány munkájában, valamint a klub történetének kiemelkedő alakjaiban, mint például Eusébio” – teszik hozzá.

Madridi klubforrások szerint az UEFA már több Real-játékos által aláírt nyilatkozatot is megkapott.

Klubunk aktívan együttműködött az UEFA által megindított vizsgálat során, amelyet a mérkőzésen tapasztalt elfogadhatatlan rasszista incidensek miatt indítottak. A Real Madrid hálás azért az egyhangú támogatásért, kiállásért és szeretetért, amelyet játékosunk, Vinícius Júnior a globális futballközösség minden területéről kapott. A Real Madrid továbbra is azon dolgozik – valamennyi intézménnyel együttműködve –, hogy felszámolja a rasszizmust, az erőszakot és a gyűlöletet a sportban és a társadalomban”

– állt a spanyol csapat korábbi közleményében.