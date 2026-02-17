A Bajnokok Ligája kieséses szakaszának keddi játéknapján a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Benfica-Real Madrid párharcot övezte, hiszen José Mourinho újra szembekerült egykori csapatával. Ráadásul a királyi gárda éppen a Benfica miatt kényszerült rájátszásra, ugyanis csaknem három hete az emlékezetes lisszaboni mérkőzésen 4-2-re kikapott. Mindez különösen bosszantó lehetett a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes madridiak számára, mivel egy döntetlen is elegendő lett volna a nyolcaddöntő bebiztosításához. A portugál együttes viszont a 98. percben szerzett kapusgólnak köszönhetőn jutott tovább az utolsó helyen.

José Mourinho azután fogadta a Real Madridot, hogy a Benficával kiénekelte a sajtot a királyiak szájából

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Real a lisszaboni fiaskó óta mindhárom bajnokiját megnyerte a La Ligában, így José Mourinhónak sem voltak hiú ábrándjai afelől, hogy melyik csapat a párharc esélyese.

A Real Madrid most sebzett, és egy sebzett király nagyon veszélyes! De tudjuk, mit tettünk a Bajnokok Ligája királyával”

– mondta a kétszeres BL-győztes portugál edző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón,

A párosítás azért is kapott nagy figyelmet, mert Mourinho neve ismét felmerült, mint a Real következő edzője. Egyelőre még nem kezdődtek tárgyalások a legendás edző képviselőivel, ám az már nyilvánosságra került, hogy Mourinho szerződésében van egy záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követően tíz napon belül büntetés és anyagi ellenszolgáltatás nélkül távozzon.

A Real Madrid világbajnok támadója, Kylian Mbappé állt a legközelebb a gólhoz az első félidőben

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nem kezdte megilletődötten a mérkőzést a Benfica, de az első helyzetek a Real előtt adódtak. Előbb Kylian Mbappé lövését védte a 9. percben Trubin, majd Vinícius lőtt nem sokkal mellé. Az első félidő derekán már a portugálok is eljutottak helyzetig, akkor Aursnes megpattant távoli lövését védte bravúrral Thibaut Courtois. A következő percekben fokozta a nyomást a BL-rekordbajnok és beszorította ellenfelét, azonban a három hete hőssé vált ukrán kapus két veszélyes Mbappé lövést is védett gyors egymásutánban.

Vinícius bombájával került előnybe a Real Madrid

A második félidő elején aztán megtört a jég és megszerezte a vezetést a Real Madrid. Mbappé tette ki a labdát a bal szélre Viníciushoz, aki befelé húzott, majd nagyjából 13 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. Ezt követően aztán elszabadultak az indulatok a pályán, ugyanis a gólja után sportszerűtlen ünneplés miatt sárga lapot kapott brazil csatár azzal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, Gianluca Prestiannit, hogy rasszista megjegyzéseket tett rá. Közel tíz percet állt a játék, mivel Vinícius leült a kispadra és nem volt hajlandó folytatni a játékot, de végül visszatért a pályára.