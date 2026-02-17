A Bajnokok Ligája kieséses szakaszának keddi játéknapján a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Benfica-Real Madrid párharcot övezte, hiszen José Mourinho újra szembekerült egykori csapatával. Ráadásul a királyi gárda éppen a Benfica miatt kényszerült rájátszásra, ugyanis csaknem három hete az emlékezetes lisszaboni mérkőzésen 4-2-re kikapott. Mindez különösen bosszantó lehetett a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes madridiak számára, mivel egy döntetlen is elegendő lett volna a nyolcaddöntő bebiztosításához. A portugál együttes viszont a 98. percben szerzett kapusgólnak köszönhetőn jutott tovább az utolsó helyen.
A Real a lisszaboni fiaskó óta mindhárom bajnokiját megnyerte a La Ligában, így José Mourinhónak sem voltak hiú ábrándjai afelől, hogy melyik csapat a párharc esélyese.
A Real Madrid most sebzett, és egy sebzett király nagyon veszélyes! De tudjuk, mit tettünk a Bajnokok Ligája királyával”
– mondta a kétszeres BL-győztes portugál edző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón,
A párosítás azért is kapott nagy figyelmet, mert Mourinho neve ismét felmerült, mint a Real következő edzője. Egyelőre még nem kezdődtek tárgyalások a legendás edző képviselőivel, ám az már nyilvánosságra került, hogy Mourinho szerződésében van egy záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követően tíz napon belül büntetés és anyagi ellenszolgáltatás nélkül távozzon.
Nem kezdte megilletődötten a mérkőzést a Benfica, de az első helyzetek a Real előtt adódtak. Előbb Kylian Mbappé lövését védte a 9. percben Trubin, majd Vinícius lőtt nem sokkal mellé. Az első félidő derekán már a portugálok is eljutottak helyzetig, akkor Aursnes megpattant távoli lövését védte bravúrral Thibaut Courtois. A következő percekben fokozta a nyomást a BL-rekordbajnok és beszorította ellenfelét, azonban a három hete hőssé vált ukrán kapus két veszélyes Mbappé lövést is védett gyors egymásutánban.
Vinícius bombájával került előnybe a Real Madrid
A második félidő elején aztán megtört a jég és megszerezte a vezetést a Real Madrid. Mbappé tette ki a labdát a bal szélre Viníciushoz, aki befelé húzott, majd nagyjából 13 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. Ezt követően aztán elszabadultak az indulatok a pályán, ugyanis a gólja után sportszerűtlen ünneplés miatt sárga lapot kapott brazil csatár azzal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, Gianluca Prestiannit, hogy rasszista megjegyzéseket tett rá. Közel tíz percet állt a játék, mivel Vinícius leült a kispadra és nem volt hajlandó folytatni a játékot, de végül visszatért a pályára.
A hajrában Mourinho hevesen reklamált amiatt, hogy Viníciusnak járt volna egy második sárga lap, ám végül magának dumált ki két sárga lapot, így a játékvezető kiállította. A 12 perces hosszabbításban öngyújtó kinézetű tárgy repült be a pályára, majd a szögletet elvégezni próbáló Viníciust poharakkal dobálták meg. A közjáték persze a Realnak kedvezett, ugyanis a Benfica hiába ment előre becsülettel, végül nem jött az össze az egyenlítés, így minimálishátrányból várhatja a madridi visszavágót.
Az aranylabdás cseréje mentette meg a címvédőt
A címvédő Paris Saint-Germainre nem várt könnyű feladat az egyik legnagyobb hazai riválisa, az AS Monaco vendégeként, ugyanis a Ligue 1-ben csupán nyolcadik helyen álló hercegségbeli alakulat az alapszakaszban veretlen maradt saját pályáján. Sébastien Pocognoli csapata szenzációsan kezdte a meccset és Folarin Balogun duplájával már 18 perc után kétgólos előnyre tett szert a párizsiak ellen.
A párizsiakat azonban ez nem törte meg, annak ellenére sem, hogy Vitinha kihagy egy büntetőt. Luis Enrique a 27. percben lecserélte az aranylabdás Ousmane Dembélét, a helyére beállt Désiré Doué pedig két perccel később szépített, majd Asráf Hakimi góljával még a szünet előtt egyenlített a PSG. A második félidő elején Golovin kiállítása miatt emberelőnybe került a BL-címvédő, amely Doué második góljával fordítani tudott.
A visszavágókat jövő szerdán rendezik.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:
Monaco (francia) – Paris Saint-Germain (francia) 2-3 (2-2)
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)
Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2-0 (1-0)
Korábban:
Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (1–2)
