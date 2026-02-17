Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden négy mérkőzéssel megkezdődött a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharcok sora. A Real Madrid 1-0-ra nyert a portugál Benfica vendégeként, így visszavágott az alapszakasz utolsó fordulójában elszenvedett kínos vereségért.

A Bajnokok Ligája kieséses szakaszának keddi játéknapján a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Benfica-Real Madrid párharcot övezte, hiszen José Mourinho újra szembekerült egykori csapatával. Ráadásul a királyi gárda éppen a Benfica miatt kényszerült rájátszásra, ugyanis csaknem három hete az emlékezetes lisszaboni mérkőzésen 4-2-re kikapott. Mindez különösen bosszantó lehetett a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes madridiak számára, mivel egy döntetlen is elegendő lett volna a nyolcaddöntő bebiztosításához. A portugál együttes viszont a 98. percben szerzett kapusgólnak köszönhetőn jutott tovább az utolsó helyen.

SL Benfica's Portuguese head coach Jose Mourinho waves prior the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
José Mourinho azután fogadta a Real Madridot, hogy a Benficával kiénekelte a sajtot a királyiak szájából
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Real a lisszaboni fiaskó óta mindhárom bajnokiját megnyerte a La Ligában, így José Mourinhónak sem voltak hiú ábrándjai afelől, hogy melyik csapat a párharc esélyese. 

A Real Madrid most sebzett, és egy sebzett király nagyon veszélyes! De tudjuk, mit tettünk a Bajnokok Ligája királyával”

 – mondta a kétszeres BL-győztes portugál edző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, 

A párosítás azért is kapott nagy figyelmet, mert Mourinho neve ismét felmerült, mint a Real következő edzője. Egyelőre még nem kezdődtek tárgyalások a legendás edző képviselőivel, ám az már nyilvánosságra került, hogy Mourinho szerződésében van egy záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követően tíz napon belül büntetés és anyagi ellenszolgáltatás nélkül távozzon. 

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe fights for the ball with SL Benfica's Bosnian defender #17 Amar Dedic during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A Real Madrid világbajnok támadója, Kylian Mbappé állt a legközelebb a gólhoz az első félidőben
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nem kezdte megilletődötten a mérkőzést a Benfica, de az első helyzetek a Real előtt adódtak. Előbb Kylian Mbappé lövését védte a 9. percben Trubin, majd Vinícius lőtt nem sokkal mellé. Az első félidő derekán már a portugálok is eljutottak helyzetig, akkor Aursnes megpattant távoli lövését védte bravúrral Thibaut Courtois. A következő percekben fokozta a nyomást a BL-rekordbajnok és beszorította ellenfelét, azonban a három hete hőssé vált ukrán kapus két veszélyes Mbappé lövést is védett gyors egymásutánban.

Vinícius bombájával került előnybe a Real Madrid

A második félidő elején aztán megtört a jég és megszerezte a vezetést a Real Madrid. Mbappé tette ki a labdát a bal szélre Viníciushoz, aki befelé húzott, majd nagyjából 13 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. Ezt követően aztán elszabadultak az indulatok a pályán, ugyanis a gólja után sportszerűtlen ünneplés miatt sárga lapot kapott brazil csatár azzal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, Gianluca Prestiannit, hogy rasszista megjegyzéseket tett rá. Közel tíz percet állt a játék, mivel Vinícius leült a kispadra és nem volt hajlandó folytatni a játékot, de végül visszatért a pályára.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Vinícius bombájával került előnybe a Real Madrid
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

A hajrában Mourinho hevesen reklamált amiatt, hogy Viníciusnak járt volna egy második sárga lap, ám végül magának dumált ki két sárga lapot, így a játékvezető kiállította. A 12 perces hosszabbításban öngyújtó kinézetű tárgy repült be a pályára, majd a szögletet elvégezni próbáló Viníciust poharakkal dobálták meg. A közjáték persze a Realnak kedvezett, ugyanis a Benfica hiába ment előre becsülettel, végül nem jött az össze az egyenlítés, így minimálishátrányból várhatja a madridi visszavágót.

Az aranylabdás cseréje mentette meg a címvédőt

A címvédő Paris Saint-Germainre nem várt könnyű feladat az egyik legnagyobb hazai riválisa, az AS Monaco vendégeként, ugyanis a Ligue 1-ben csupán nyolcadik helyen álló hercegségbeli alakulat az alapszakaszban veretlen maradt saját pályáján. Sébastien Pocognoli csapata szenzációsan kezdte a meccset és Folarin Balogun duplájával már 18 perc után kétgólos előnyre tett szert a párizsiak ellen. 

Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue (R) and Monaco's Swiss midfielder #06 Denis Zakaria fight for the ball during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between AS Monaco and Paris Saint-Germain at the Stade Louis II in the Principality of Monaco on February 17, 2026. (Photo by Frederic Dides / AFP)
Désiré Doué vezérletével kétgólos hátrányból fordított a PSG
Fotó: FREDERIC DIDES / AFP

A párizsiakat azonban ez nem törte meg, annak ellenére sem, hogy Vitinha kihagy egy büntetőt. Luis Enrique a 27. percben lecserélte az aranylabdás Ousmane Dembélét, a helyére beállt Désiré Doué pedig két perccel később szépített, majd Asráf Hakimi góljával még a szünet előtt egyenlített a PSG. A második félidő elején Golovin kiállítása miatt emberelőnybe került a BL-címvédő, amely Doué második góljával fordítani tudott. 

A visszavágókat jövő szerdán rendezik.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések:
Monaco (francia) – Paris Saint-Germain (francia) 2-3 (2-2)
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)
Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2-0 (1-0)
Korábban:
Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (1–2)

  • Kapcsolódó cikkek:
Sallaiékat ütötték-vágták, de a Juventus égett meg az isztambuli pokolban
Meglepetés a BL-rangadó előtt: a nyilvánosság előtt tűnt fel a Real Madrid szívműtéten átesett legendája – videó
Szoboszlai Dominiket megrohamozták a Real Madrid szurkolói – fotók
Vinícius Júnior két gólt lőtt, a Real Madrid könnyedén nyert

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!