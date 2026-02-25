Amióta a 2003/2004-es idényben bevezették a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszt, sosem fordult elő, hogy a Real Madrid ne lett volna ott a nyolcaddöntős mezőnyben. A királyi gárda a BL-playoff visszavágóját kedvező helyzetben várta, ugyanis múlt héten Vinícius Júnior góljával 1-0-ra győzött a Benfica otthonában azok után, hogy az alapszakasz utolsó játéknapján 4-2-re kikapott Lisszabonban. Az a siker akkor a portugál együttes továbbjutását jelentett, a madridiak pedig emiatt kényszerültek rájátszásra.

Vinícius Júnior esett nagyot, de a Real Madrid nem kapott ezért büntetőt

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Az első mérkőzés nem éppen a játék miatt maradt emlékezetes, sokkal inkább Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni balhéjáról. A brazil támadó rasszizmussal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, aki állítólag majomnak nevezte őt. A húszéves játékos ugyan tagadta a vádakat, de így sem úszta meg az eltiltást, ami ellen ugyan a klubja fellebbezést nyújtott be, de az UEFA elutasította, így nem játszhatott a madridi találkozón.

A minimális hátrány ellenére nehéz helyzetben várta a visszavágót a portugál együttes, ugyanis korábban még soha nem tudott nyerni BL-mérkőzésen a Real vendégeként - tíz vereség mellett egy döntetlen a mérlege. Ráadásul a csapat portugál edzője, a madridiakat korábban irányító José Mourinho eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon.

Courtois esélytelen volt Rafa Silva góljánál

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A túloldalon is akadt egy nagy hiányzó, Álvaro Arbeloa vezetőedző térdproblémák miatt nem számított Kylian Mbappéra, aki így be sem került a keretbe. A spanyol Diario AS információi szerint az idei szezonban már 38 gólnál járó világbajnok francia csatár a hétvégi Getafe elleni bajnokin sem léphet pályára, ugyanakkor az sem kizárt, hogy kisebb műtétre is szükség lesz, ha nem múlik el a térdfájdalma.

A Real ugyan meglepetésre 2-1-re kikapott az Osasuna otthonában, de hazai pályán több mint két hónapja nem talált legyőzőre, ezzel szemben José Mourinho csapata a portugál élvonalban sereghajtó AVS csapatát győzte le 3-0-ra.

Átaludta az első negyedórát a Real Madrid

A Real Madrid kissé álmoskásan kezdte a találkozót, Thibaut Courtois-nak kétszer is közbe kellett avatkozni az első öt percben, majd Vinícius Jr. reklamált tizenegyest a túloldalon. A kényelmes kezdés aztán gyorsan megbosszulta magát, ugyanis a 14. percben megszerezte a vezetést a Benfica. Egy gyors portugál akció végén Courtois védett bravúrral, majd a kipattanót Rafa Silva ügyetlen mozdulattal ugyan, de közvetlen közelről bekotorta a kapuba. Sokáig nem örülhettek a vendégek, ugyanis két perccel később jött a válasz a túloldalon: Federico Valverde adott középre a jobb oldalról, a második hullámban érkező Aurélien Tchouaméni pedig a kapu jobb oldalába lőtt. A francia középpályás az első gólját jegyezte a BL egyenes kieséses szakaszában.