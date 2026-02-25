Amióta a 2003/2004-es idényben bevezették a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszt, sosem fordult elő, hogy a Real Madrid ne lett volna ott a nyolcaddöntős mezőnyben. A királyi gárda a BL-playoff visszavágóját kedvező helyzetben várta, ugyanis múlt héten Vinícius Júnior góljával 1-0-ra győzött a Benfica otthonában azok után, hogy az alapszakasz utolsó játéknapján 4-2-re kikapott Lisszabonban. Az a siker akkor a portugál együttes továbbjutását jelentett, a madridiak pedig emiatt kényszerültek rájátszásra.
Az első mérkőzés nem éppen a játék miatt maradt emlékezetes, sokkal inkább Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni balhéjáról. A brazil támadó rasszizmussal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, aki állítólag majomnak nevezte őt. A húszéves játékos ugyan tagadta a vádakat, de így sem úszta meg az eltiltást, ami ellen ugyan a klubja fellebbezést nyújtott be, de az UEFA elutasította, így nem játszhatott a madridi találkozón.
A minimális hátrány ellenére nehéz helyzetben várta a visszavágót a portugál együttes, ugyanis korábban még soha nem tudott nyerni BL-mérkőzésen a Real vendégeként - tíz vereség mellett egy döntetlen a mérlege. Ráadásul a csapat portugál edzője, a madridiakat korábban irányító José Mourinho eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon.
A túloldalon is akadt egy nagy hiányzó, Álvaro Arbeloa vezetőedző térdproblémák miatt nem számított Kylian Mbappéra, aki így be sem került a keretbe. A spanyol Diario AS információi szerint az idei szezonban már 38 gólnál járó világbajnok francia csatár a hétvégi Getafe elleni bajnokin sem léphet pályára, ugyanakkor az sem kizárt, hogy kisebb műtétre is szükség lesz, ha nem múlik el a térdfájdalma.
A Real ugyan meglepetésre 2-1-re kikapott az Osasuna otthonában, de hazai pályán több mint két hónapja nem talált legyőzőre, ezzel szemben José Mourinho csapata a portugál élvonalban sereghajtó AVS csapatát győzte le 3-0-ra.
Átaludta az első negyedórát a Real Madrid
A Real Madrid kissé álmoskásan kezdte a találkozót, Thibaut Courtois-nak kétszer is közbe kellett avatkozni az első öt percben, majd Vinícius Jr. reklamált tizenegyest a túloldalon. A kényelmes kezdés aztán gyorsan megbosszulta magát, ugyanis a 14. percben megszerezte a vezetést a Benfica. Egy gyors portugál akció végén Courtois védett bravúrral, majd a kipattanót Rafa Silva ügyetlen mozdulattal ugyan, de közvetlen közelről bekotorta a kapuba. Sokáig nem örülhettek a vendégek, ugyanis két perccel később jött a válasz a túloldalon: Federico Valverde adott középre a jobb oldalról, a második hullámban érkező Aurélien Tchouaméni pedig a kapu jobb oldalába lőtt. A francia középpályás az első gólját jegyezte a BL egyenes kieséses szakaszában.
A gól után átvette az irányítást a madridi csapat, de a Benfica kontrái is rendre veszélyt jelentettek. A fölény aztán a 31. percben kis híján góllá érett. Gonzalo García lövése még elakadt, de a Real színeiben 100. meccsén szereplő Arda Güler közelről a kapuba lőtt. Azonban a 21. születésnapját éppen a meccs napján ünneplő török játék mégsem ünnepelhetett, mert a találatát les miatt érvénytelenítette a VAR.
A botrányok helyett szerencsére a folytatásban is a játéké volt a főszerep. A második félidőt a spanyolok kezdték jobban, előbb Asencio fejese, majd Alexander-Arnold lövése ment nem sokkal mellé. Aztán a 60. percben Rafa Silva megpattant lövése csattant a felső lécen.
Ezt követően kétszer is ijesztő jelenetek zajlottak le a pályán, előbb a menteni igyekvő Carreras szállt bele Rüdiger mellkasába, ami után a német védő fájdalmas arccal terült el a földön, de végül vissza tudott térni a pályára. Aztán Camavinga és Asencio ütközött a levegőben, ami után utóbbit hosszú percekig ápolták, végül nyakmerevítőben, hordágyon kellett levinni a pályáról.
A 80. percben aztán fordított a Real. Vinícius kapott egy remek kiugratást a félpályánál, majd kapura tört és higgadtan a bal alsóba gurított. A Benficának majdnem erre is volt válasza, de Rafa Silva sarkazása elkerülte a kaput.
A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a királyi gárda 2-1-es összesítéssel jutott tovább a legjobb 16 közé, ahol majd a Sporting, vagy a Manchester City csapatával találkozik.
Tíz ember ellen is megszenvedett a címvédő
A címvédő Paris Saint-Germain 3-2-es előnyből várhatta a Monaco elleni párizsi visszavágót. A hercegségbeli csapat a múlt heti meccshez hasonlóan ismét bátran kezdett és az első félidőben vezetést szerzett a születésnapos Maghnes Akliouche góljával – igaz, Bradley Barcola révén a hazaiaknak kapufáig is eljutottak. A fordulás után Mamadou Coulibaly három perc alatt összeszedett két sárga lapot, így megfogyatkoztak a vendégek. Az emberelőnyt gyorsan kihasználta a PSG, előbb Marquinhos góljával egyenlített a 60. percben, majd a 66. percben Hvicsa Kvarachelia révén fordítani tudott.
A vendégek - akik a párharc során több mint 72 percet játszottak emberelőnyben - tíz emberrel sem adták fel, és a 91. percben Jordan Teze révén szépítettek, ám a hátralévő időben a kétszer 15 perces hosszabbítást nem tudták kiharcolni, így a címvédő 5-4-es összesítéssel bejutott a nyolcaddöntőben, ahol majd a Barcelona, vagy a Chelsea lesz az ellenfele. A Monaco
Az utolsó négy párharc szerda esti zárultával véglegessé vált a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős mezőnye. Az alapszakaszból a legjobb nyolc közvetlenül került a 16 közé, nyolc csapat pedig a rájátszás első fordulójából. A lehetséges párosítások már korábban eldőltek, a véglegesítésre pénteken, a nyoni sorsoláson kerül sor.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:
Paris Saint-Germain (francia) - AS Monaco (francia) 2-2 (0-1)
Marquinhos (60.), Kvarachelia (66.), illetve Akliouche (45.), Teze (91.) piros lap: Coulibaly (58., Monaco)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 5-4-es összesítéssel.
Real Madrid (spanyol)-Benfica (portugál) 2-1 (1-1)
g.: Tchouameni (16.), Vinícius (80.), illetve Rafa Silva (14.)
Továbbjutott: a Real Madrid kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.
Juventus (olasz)-Galatasaray (török) 3-2 (1-0, 3-0, 3-1) - hosszabbítás után
Továbbjutott: a Galatasaray, 7-5-ös összesítéssel.
Atalanta (olasz)-Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0)
Továbbjutott: az Atalanta, 4-3-as összesítéssel.
