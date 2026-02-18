Mindössze húsz nappal azt követően, hogy a Benfica Anatolij Trubin kapus 98. percben fejelt góljával 4-2-re legyőzte a Real Madridot, amivel kiharcolta részvételét a rájátszásba, ismét összecsapott egymással a két együttes – ezúttal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe kerülésért.
Vinícius miatt állt a bál és a játék a Real Madrid lisszaboni meccsén
A korábban a királyi gárdát is irányító José Mourinho csapata ezúttal is megnehezítette a Real dolgát, de a játékképe a január 28-ai meccshez képest teljesen más volt ezúttal. A második félidőben több szempontból is Vinícius Júnior lett a főszereplő, ugyanis az 50. percben előbb egy hatalmas góllal előnyhöz juttatta a spanyol csapatot, majd a hazai szurkolók elé sietett és sportszerűen ünnepelt, amiért sárga lapot kapott. Az igazi dráma viszont ezután követezett.
A hazaiak futballistája, Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki ezután azonnal a bíróhoz sietett és bepanaszolta az argentin szélsőt, miszerint rasszista megjegyzéseket tett rá, a spanyol lapok szerint majomnak nevezte. A Real Madrid sztárja ezt követően leült a kispadra és megtagadta a játék folytatását. A problémáját José Mourinhónak is elpanaszoló brazilt végül nagy nehezen sikerült megnyugtatni, így közel tízperces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés – de Vinícius minden egyes megmozdulását hangos füttyszó kísérte. A folytatásban az eredmény már nem változott, így minimális előnyből várhatja a Real Madrid a jövő heti visszavágót.
Miközben Prestianni közösségi oldalát elárasztották a szurkolói üzenetek, az argentin játékos egyelőre nem nyilatkozott az ügybe, sőt a mérkőzés után letiltotta a hozzászólásokat a fotói alatt. Vinícius – aki Kakát megelőzve 31 góljával immár a második legeredményesebb brazilnak számít a BL-ben Neymar (43 gól) után – kemény hangvételű üzenetben bírálta a rasszizmust, aminek kezelése szerinte továbbra sem elég hatékony.
„A rasszisták elsősorban gyávák. Annyira gyengék, hogy a szájukhoz kell húzniuk a mezüket, de egyesek védik őket, akiknek elméletileg az lenne a feladatuk, hogy megbüntessék őket. Semmi újdonság nem történt, sárga lapot kaptam a gólörömért. Még mindig nem értem, miért. Azonban ez csak egy rosszul kivitelezett protokoll volt, aminek semmi célja nem volt. Nem szeretek ilyen helyzetekbe kerülni, különösen egy nagy győzelem után, amikor a Real Madridnak kellene a címlapokon szerepelni” – írta Instagram-sztorijában a brazil szélső.
Az incidenssel kapcsolatban Vinícius nevelőegyesülete, a Flamengo és a Brazil Labdarúgó Szövetség is kiadott egy nyilatkozatot , amelyben támogatásukról biztosították a játékost és határozottan elítélték a rasszizmust. Nem a mostani az első eset, hogy Vinícius rasszista támadások központjába került, az elmúlt években több büntetőeljárás indult a brazilt szidalmazó szurkolók ellen, sőt emiatt börtönbüntetést is szabott ki a spanyol bíróság.
Mourinho szerint Vinícius a hibás rasszista botrányok miatt
A hajrában kiállított José Mourinho a tíz perces közjáték alatt mindkét játékossal elbeszélgetett, majd a mérkőzés után elmondta a véleményét is az esetről.
„Vinícius ezt mondja, Prestianni pedig mást állít. Nem mondom, hogy teljes mértékig Prestianni pártján állok, de azt sem mondhatom, hogy Vinícius igazat mondott. Nem tehetem. Csak annyit tudok, hogy a gólig nagyszerű meccs volt. A Benfica nagyon jól kezdett, a Real Madrid viszont megmutatta, hogy hihetetlenül erős...Aztán Vinícius egy olyan gólt lőtt, amilyet csak ő tud, vagy még Mbappé tudott volna. Annyit mondhatok,
egy ilyen gól után a csapattársainak vállán kellett volna ünnepeltetnie magát, és nem 60 ezer emberrel szórakozni ebben a stadionban”
– Mourinho a Movistarnak.
„Hány stadionban történt ez már meg? Hányban? Vinícius egy földöntúli játékos, imádom őt, de ha ilyen gólt szerzel, akkor a csapattársaiddal kell ünnepelni. Miért nem ünnepelt úgy, mint Eusebio, Pelé vagy Di Stéfano? Valami nincs rendben, mert ez minden stadionban megtörténik. Ahol Vinícius pályára lép, ott mindig történik valami
– mondta a kétszeres BL-győztes tréner, aki a hajrában kapott piros lapja miatt kénytelen lesz kihagyni a jövő szerdai madridi visszavágót.
A portugál tréner ezen kijelentése nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában, ugyanis korábban a Chelsea, az Inter és a Real Madrid edzőjeként is számos alkalommal ünnepelt provokatív stílusban egy-egy gólt.
Mourinho csalást kiáltott, a Real Madrid sztárjai kifakadtak
Amikor a 63 éves portugál szakembert a kiállításáról kérdezték, súlyos vádakkal illette korábbi csapatát.
„Kiállítottak, mert olyasmit mondtam, ami nagyon nyilvánvaló. A játékvezetőnél volt egy cetli, amin az állt, hogy Tchouaméni, Carreras és Huijsen nem kaphat sárga lapot. Carrerasnak és Tchouaméninek is kijárt a sárga lap, de a bíró nem akart nekik adni. Ezt tettem szóvá a játékvezetőnél, mert pontosan tudta, kinek adhat lapot és kinek nem. 1400 meccsen ültem már a kispadon, tudom jól, hogyan működnek a dolgok” – jelentette ki Mourinho, aki arra kérdésre, hogy szerinte Vinícius provokálta-e a szurkolókat így felelt: „Igen. Úgy hiszem”.
Mourinho szavaira reagálva Clarence Seedorf, a Real Madrid korábbi középpályása élesen bírálta a portugált.
„Még mindig túlságosan érzelgős. Szerintem ma nagy hibát követett el. Azt mondja, hogy rendben van a rasszista megnyilvánulás, ha Vinícius provokált – de szerintem ez nagyon nincs rendjén. Soha, de soha nem szabadna igazat adnunk a faji alapú megkülönbözteésnek. Viníciusnak elege van az emberek igazságtalan viselkedéséből. Tudom, hogy Mourinho szíve szerint igazat adna neki, de sajnos egy kicsit rosszul fejezte ki magát”.
A Real Madrid angol válogatott védője, Alexander-Arnold a mérkőzés utáni interjújában maga is szót ejtett az incidensről.
Szerintem ami ma este történt, az a futball szégyene. Beárnyékolta a teljesítményt és egy fantasztikus gólt. Vini már többször is áldozatául esett ilyesminek a pályafutása során. Szégyenletes így elrontani egy ilyen estét. Ennek nincs helye sem a futballban, sem a társadalomban. Undorító”
– mondta a Liverpool egykori jobbhátvédje a balhé kapcsán.
A Real Madrid világbajnoka, Kylian Mbappé az incidens után azt követelte, hogy Prestiannit ne engedjék többé játszani a Bajnokok Ligájában.
„Soha nem történt velem ehhez hasonló, és az ilyen ügyekben fontos, hogy nagyon egyértelműen beszéljünk, és ne általánosítsunk. Minden tiszteletem a Benficáé és Mourinhóé, aki a történelem egyik legjobb edzője, de véleményem szerint ez a játékos nem érdemli meg, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon. Nem elfogadható, hogy egy európai topligában játszó játékos így viselkedjen. Remélem, lesznek következményei és az UEFA tenni fog valamit” – fakadt ki Mbappé.
