Mindössze húsz nappal azt követően, hogy a Benfica Anatolij Trubin kapus 98. percben fejelt góljával 4-2-re legyőzte a Real Madridot, amivel kiharcolta részvételét a rájátszásba, ismét összecsapott egymással a két együttes – ezúttal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe kerülésért.

Vinícius bombagólja döntötte el a Benfica és a Real Madrid botrányos meccsét

Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Vinícius miatt állt a bál és a játék a Real Madrid lisszaboni meccsén

A korábban a királyi gárdát is irányító José Mourinho csapata ezúttal is megnehezítette a Real dolgát, de a játékképe a január 28-ai meccshez képest teljesen más volt ezúttal. A második félidőben több szempontból is Vinícius Júnior lett a főszereplő, ugyanis az 50. percben előbb egy hatalmas góllal előnyhöz juttatta a spanyol csapatot, majd a hazai szurkolók elé sietett és sportszerűen ünnepelt, amiért sárga lapot kapott. Az igazi dráma viszont ezután követezett.

A hazaiak futballistája, Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki ezután azonnal a bíróhoz sietett és bepanaszolta az argentin szélsőt, miszerint rasszista megjegyzéseket tett rá, a spanyol lapok szerint majomnak nevezte. A Real Madrid sztárja ezt követően leült a kispadra és megtagadta a játék folytatását. A problémáját José Mourinhónak is elpanaszoló brazilt végül nagy nehezen sikerült megnyugtatni, így közel tízperces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés – de Vinícius minden egyes megmozdulását hangos füttyszó kísérte. A folytatásban az eredmény már nem változott, így minimális előnyből várhatja a Real Madrid a jövő heti visszavágót.

Miközben Prestianni közösségi oldalát elárasztották a szurkolói üzenetek, az argentin játékos egyelőre nem nyilatkozott az ügybe, sőt a mérkőzés után letiltotta a hozzászólásokat a fotói alatt. Vinícius – aki Kakát megelőzve 31 góljával immár a második legeredményesebb brazilnak számít a BL-ben Neymar (43 gól) után – kemény hangvételű üzenetben bírálta a rasszizmust, aminek kezelése szerinte továbbra sem elég hatékony.

„A rasszisták elsősorban gyávák. Annyira gyengék, hogy a szájukhoz kell húzniuk a mezüket, de egyesek védik őket, akiknek elméletileg az lenne a feladatuk, hogy megbüntessék őket. Semmi újdonság nem történt, sárga lapot kaptam a gólörömért. Még mindig nem értem, miért. Azonban ez csak egy rosszul kivitelezett protokoll volt, aminek semmi célja nem volt. Nem szeretek ilyen helyzetekbe kerülni, különösen egy nagy győzelem után, amikor a Real Madridnak kellene a címlapokon szerepelni” – írta Instagram-sztorijában a brazil szélső.