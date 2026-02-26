A szerdai játéknap legnagyobb figyelmet kapó találkozója egyértelműen a Real Madrid és a Benfica visszavágója volt. Egy hete Lisszabonban 1-0-ra győzött a spanyol rekordgyőztes, Vinícius Júnior a gólja helyett mégis egy rasszista ügy miatt vált főszereplővé. A brazilt szidalmazó Gianluca Prestianni eltiltás miatt nem is léphetett pályára a madridi visszavágón, ahol a hazai szurkolók Vinícius mellett kiállva rasszizmusellenes transzparensekkel üzentek a kezdősípszó előtt előtt. Botrány helyett ezúttal a játéké volt a főszerep, de a mintegy 3000 Benfica-szurkoló szinte minden alkalommal gúnyolódott, amikor Viníciushoz került a labda, sőt már a kezdőcsapatok ismertetésekor hangos füttykoncerttel fogadták a brazilt.
Náci karlendítés a Real Madrid meccsén
A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, miszerint egy hazai szurkoló a mérkőzés előtt náci karlendítést mutatott be a kamerák előtt. A férfit a televíziós felvételek alapján a biztonságiak azonosították és azonnal eltávolították a stadionból. A Real Madrid megerősítette, hogy fegyelmi eljárást kezdeményezett a szurkoló ellen a örökös kitiltása érdekében, valamint határozottan elítélte az ilyen gesztusokat, hangsúlyozva, hogy semmilyen formában nem fogad el erőszakot vagy gyűlöletkeltést.
Mbappé nélkül szenvedett a Real Madrid, még hetekig így lehet
A bátran kezdő Benfica ugyan 14 perc alatt ledolgozta egygólos hátrányát, de két perccel később Aurelien Tchouameni egyenlített, majd a hajrában Vinícius Júnior állította be a 2-1-es végeredményt, így a Real kettős győzelemmel búcsúztatta portugál ellenfelét. A Real ezzel megőrizte elképesztő rekordját, ugyanis még soha nem kapott ki portugál csapattól hazai pályán, ráadásul amióta a 2003/2004-es idényben bevezették a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszt, a rekordbajnok minden egyes alkalommal ott volt a legjobb 16 között.
Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője a mérkőzés után elismerte, hogy csapatának meg kellett szenvednie a győzelemért
„Egyetlen Bajnokok Ligája-mérkőzés sem könnyű, a szenvedés normális. A Benfica ezúttal nagyon megnehezítette a dolgunkat. Szerencsére gyorsan sikerült egyenlítenünk, bár Güler gólját érvénytelenítették, ahogy haladtunk előre, egyre jobbak lettünk. Örülök Vinícius góljának, mert nagyon megérdemli, és annak is, hogy milyen formában van. Mbappé hiányában ez most még fontosabb nekünk” – magyarázta Arbeloa, aki a meccset térdsérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé állapotáról is szót ejtett.
„Kedden egy kis kellemetlenséget érzett a lábában, ezért előbb befejezte az edzést. Beszéltünk az orvosokkal és vele is, és abban állapodtunk meg, hogy az lesz a legjobb, ha hagyunk időt, mire teljesen rendbe jön. Most várnunk kell. Remélhetőleg csak napok kérdése és visszatér. Nem tudom megmondani, mi a különbség a kellemetlen érzés és a sérülés között. Ha nem játszik, az azért van, mert tudom, hogy sérült. Amikor a kellemetlen érzés megakadályozza a játékban, nevezhetjük akár sérülésnek is, de úgy tűnik, hogy nem túl komoly a probléma, és néhány napon, vagy héten belül visszatérhet” – mondta a Real Madrid edzője, aki pozitívumként emelte ki, hogy csapata a rengeteg hiányzó ellenére is kettős győzelemmel tudott továbbjutni.
Az AS úgy tudja, Mbappé a hétvégén a Getafe ellen sem lesz bevethető, várhatóan csak márciusban tér majd vissza, ugyanakkor az sem kizárt, hogy egy kisebb műtétre is szükség lesz, ha nem jön rendbe a hónapok óta tartó fájdalom a térdében.
Vinícius táncának komoly következményei lehetnek
Vinícius Júnior az elmúlt öt tétmeccsén hat gól szerzett, ami a valaha volt legjobb sorozata a Real Madrid színeiben. A gólját követően rögtön a szöglet zászlóhoz futott, majd felemelte a mezét, hogy jól látható legyen az alsó nadrágján látható Nike felirat, majd táncolni kezdett.
A goal.com szerint mindez azért is lehet kellemetlen, mert a sorozatnak az Adidas a főszponzora, a BL-mérkőzéseken pedig rendkívül szigorúan szabályozott, milyen márkák jelenhetnek meg a pályán. Az UEFA szabályzata szerint a játékosoknak tilos a szponzor-megjelenítés. Ha kiderül, hogy a brazil játékos szándékosan szegte meg az UEFA szigorú reklám szabályzatát, akkor akár pénzbírságot is kaphat.
Örülök, hogy Vini táncol. Hadd táncoljon tovább, mert az azt jelenti, hogy gólokat szerez
– mondta Thibaut Courtois, a Madrid kapusa, aki a meccsel kapcsolatban elismerte, hogy az első félidőben nem játszottak jól. „Mivel Prestianni nem játszott, nem volt igazi jobbszélsőjük. Ríos inkább középen játszott, és ez problémákat okozott nekünk. Sokat változtatták a pozícióikat és magasan védekeztek. Az első félidőben szenvedtünk, de a második félidőben már feljavult a védekezésünk. Kicsit balszerencsés gólt kaptunk, mert Asencio beleért, amit védtem, de a labda pont a játékosuk elé pattant” – értékelt
A belga kapusnak 1-1-es állásnál komoly bravúrt is be kellett mutatnia, amivel kapcsolatban a következőket mondta: Azt hiszem, ez a génjeimben van. A szüleim régen röplabdáztak, és gyerekként én is játszottam. Ez egy olyan technika, amit a Chelsea-nél sokszor alkalmaztam”.
A második félidőben egy ijesztő jelent történt a pályán. Raúl Asencio összeütközött a saját csapattársával, Eduardo Camavingával, ami után hordágyon kellett levinni, majd egy madridi kórházba szállították kivizsgálásra. A középpályás állapotával kapcsolatban Arbeloa azt nyilatkozta, hogy Asencio nyaksérülést szenvedett, de szerencsére jól van.
Mourinho a csapatbuszban bújkált
José Mourinho rossza sorozata azonban nem szakadt meg korábbi csapata ellen, továbbra is nyeretlen a Santiago Bernabéu Stadionban – igaz, a Benfica trénere ezúttal eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon. Sőt, a kétszeres BL-győztes portugál tréner egészen furcsa módját választotta a meccsnézésnek. Az eltiltott edzők általában a lelátóra kényszerülnek, de a spanyol újságíró, Guillem Balagué a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyből kiderült, hogy Mourinho a csapatbuszban maradt és onnan nézte a mérkőzést, noha a Real Madrid direkt a számára elkülönített egy helyet a sajtószobában.
A Realra a nyolcaddöntőben vagy egy újabb portugál csapat, a Sporting vár, vagy a Manhester City, amellyel már az alapszakaszban is összecsapott decemberben. A lehetséges ellenfelekkel kapcsolatban Árbeloa
„A szurkolók már talán kezdik megunni, hogy folyton a Manchester Cityvel találkozunk, mivel az elmúlt hat-hét évben sokszor volt erre példa. Biztos vagyok benne, hogy újra összekerülünk velük, de valójában az ellenfél nem számít, mert hihetetlenül nehéz párharc lesz, különösen annak tudatában, hogy a visszavágót idegenben játsszuk. Mindkét csapatot nehéz legyőzni” – mondta a spanyol tréner.
Az utolsó négy párharc szerda esti zárultával véglegessé vált a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős mezőnye. Az alapszakaszból a legjobb nyolc közvetlenül került a 16 közé, nyolc csapat pedig a rájátszás első fordulójából. A lehetséges párosítások már korábban eldőltek, a véglegesítésre pénteken, a nyoni sorsoláson kerül sor.
