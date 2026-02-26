A szerdai játéknap legnagyobb figyelmet kapó találkozója egyértelműen a Real Madrid és a Benfica visszavágója volt. Egy hete Lisszabonban 1-0-ra győzött a spanyol rekordgyőztes, Vinícius Júnior a gólja helyett mégis egy rasszista ügy miatt vált főszereplővé. A brazilt szidalmazó Gianluca Prestianni eltiltás miatt nem is léphetett pályára a madridi visszavágón, ahol a hazai szurkolók Vinícius mellett kiállva rasszizmusellenes transzparensekkel üzentek a kezdősípszó előtt előtt. Botrány helyett ezúttal a játéké volt a főszerep, de a mintegy 3000 Benfica-szurkoló szinte minden alkalommal gúnyolódott, amikor Viníciushoz került a labda, sőt már a kezdőcsapatok ismertetésekor hangos füttykoncerttel fogadták a brazilt.

Vinícius Júnior góljával nyert ismét a Real Madrid

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Náci karlendítés a Real Madrid meccsén

A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, miszerint egy hazai szurkoló a mérkőzés előtt náci karlendítést mutatott be a kamerák előtt. A férfit a televíziós felvételek alapján a biztonságiak azonosították és azonnal eltávolították a stadionból. A Real Madrid megerősítette, hogy fegyelmi eljárást kezdeményezett a szurkoló ellen a örökös kitiltása érdekében, valamint határozottan elítélte az ilyen gesztusokat, hangsúlyozva, hogy semmilyen formában nem fogad el erőszakot vagy gyűlöletkeltést.

Aficionados del Real Madrid haciendo el saludo nazi mientras sacan la pancarta en contra del racismo. ¿Los sancionará la UEFA? Spoiler: No. pic.twitter.com/KlXBDMgy86 — -1899- (@_Futbolero_) February 25, 2026

Mbappé nélkül szenvedett a Real Madrid, még hetekig így lehet

A bátran kezdő Benfica ugyan 14 perc alatt ledolgozta egygólos hátrányát, de két perccel később Aurelien Tchouameni egyenlített, majd a hajrában Vinícius Júnior állította be a 2-1-es végeredményt, így a Real kettős győzelemmel búcsúztatta portugál ellenfelét. A Real ezzel megőrizte elképesztő rekordját, ugyanis még soha nem kapott ki portugál csapattól hazai pályán, ráadásul amióta a 2003/2004-es idényben bevezették a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszt, a rekordbajnok minden egyes alkalommal ott volt a legjobb 16 között.

Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője a mérkőzés után elismerte, hogy csapatának meg kellett szenvednie a győzelemért

„Egyetlen Bajnokok Ligája-mérkőzés sem könnyű, a szenvedés normális. A Benfica ezúttal nagyon megnehezítette a dolgunkat. Szerencsére gyorsan sikerült egyenlítenünk, bár Güler gólját érvénytelenítették, ahogy haladtunk előre, egyre jobbak lettünk. Örülök Vinícius góljának, mert nagyon megérdemli, és annak is, hogy milyen formában van. Mbappé hiányában ez most még fontosabb nekünk” – magyarázta Arbeloa, aki a meccset térdsérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé állapotáról is szót ejtett.