A Real Madridnál nagy a nyugtalanság, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Nem volt elég Vinícius esete a Benfica elleni meccsen, ahol rasszista támadás (verbális) áldozatává vált a beszámolók szerint, most a királyiak egyik focistája, Dean Huijsen csinált nagy butaságot, sőt, annál is többet. Történt ugyanis, hogy az egyik Instagram-posztjával óriási vihart kavart az ázsiai piacon. A hétvégén a 20 éves játékos Instagram-fiókján megosztott egy posztot, amely rasszista sztereotípiákat és az ázsiai népesség fizikai jellemzőinek gúnyolását tartalmazta. Bár a posztot röviddel később törölték, a képernyőképek gyorsan elterjedtek, a kép villámgyorsan szórodott szét a kínai közösségben.

A stratégiailag fontos kínai piacon a kár minimalizálása érdekében a Real Madrid célzott megközelítést választott: hivatalos bocsánatkérést tett közzé a Weibo közösségi hálózaton. A nyilatkozatban a holland-spanyol válogatott védő közölte, hogy a poszt „teljesen véletlen” volt. Huijsen a következőket mondta: „Őszintén bocsánatot kérek kínai barátaimtól...”

Bár a hivatalos nyilatkozat megpróbálja gyógyítani az okozott sebet, a madridi szurkolói közösség Kínában továbbra is szkeptikus. Sok szurkoló nem tartja elégségesnek a helyi hálózaton tett nyilatkozatot, és azt követeli, hogy a játékos vagy a Real Madrid nyilvánosan bocsánatot kérjen globális platformokon, például az Instagramon vagy egy élő videóban.