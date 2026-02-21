A spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a listavezető Real Madrid 2-1-re kikapott az Osasuna otthonában. A Real így leszorulhat a tabella éléről, ha a Barcelona vasárnap legyőzi otthon a Levante együttesét.
A szombat esti találkozón a 38. percben büntetőből szerzett vezetést az Osasuna, a Real Madrid aztán a brazil Vinícius Junior révén a 73. percben egyenlített.
- A brazil támadó eddig 13 bajnoki mérkőzést játszott az Osasuna ellen, ezeken 12 gólban vállalt szerepet (kilenc góllal és három gólpasszal), ami a legmagasabb száma egy adott ellenféllel szemben.
A Real nagy esélyt adott a Barcelonának
A pamplonaiak azonban Raul Garcia 90. percben lőtt gyönyörű góljával otthon tartották a három pontot.
A Real Madridnak így maradt 60 pontja, a vasárnap pályára lépő üldöző Barcelonának pedig 58, így a katalán csapat a tabella élére ugorhat, ha hazai pályán legyőzi a Levante együttesét.
La Liga, 25. forduló:
Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0)
Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0)
Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1)
