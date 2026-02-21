A szombat esti találkozón a 38. percben büntetőből szerzett vezetést az Osasuna, a Real Madrid aztán a brazil Vinícius Junior révén a 73. percben egyenlített.

Ezúttal is Vinícius Júnior lőtte a Real Madrid gólját

Fotó: José Hernández/Anadolu via AFP

A brazil támadó eddig 13 bajnoki mérkőzést játszott az Osasuna ellen, ezeken 12 gólban vállalt szerepet (kilenc góllal és három gólpasszal), ami a legmagasabb száma egy adott ellenféllel szemben.

A Real nagy esélyt adott a Barcelonának

A pamplonaiak azonban Raul Garcia 90. percben lőtt gyönyörű góljával otthon tartották a három pontot.

A Real Madridnak így maradt 60 pontja, a vasárnap pályára lépő üldöző Barcelonának pedig 58, így a katalán csapat a tabella élére ugorhat, ha hazai pályán legyőzi a Levante együttesét.

La Liga, 25. forduló:

Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0)

Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0)

Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1)