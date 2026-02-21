Live
Árad a kamu: fele annyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Fontos

Orbán Viktor: Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk

A spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a listavezető Real Madrid 2-1-re kikapott az Osasuna otthonában. A Real így leszorulhat a tabella éléről, ha a Barcelona vasárnap legyőzi otthon a Levante együttesét.

A szombat esti találkozón a 38. percben büntetőből szerzett vezetést az Osasuna, a Real Madrid aztán a brazil Vinícius Junior révén a 73. percben egyenlített.

PAMPLONA, SPAIN - FEBRUARY 21: Vinicius Junior of Real Madrid celebrates after scoring during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at Estadio El Sadar on February 21, 2026 in Pamplona, Spain. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Ezúttal is Vinícius Júnior lőtte a Real Madrid gólját
Fotó: José Hernández/Anadolu via AFP
  • A brazil támadó eddig 13 bajnoki mérkőzést játszott az Osasuna ellen, ezeken 12 gólban vállalt szerepet (kilenc góllal és három gólpasszal), ami a legmagasabb száma egy adott ellenféllel szemben.

A Real nagy esélyt adott a Barcelonának

A pamplonaiak azonban Raul Garcia 90. percben lőtt gyönyörű góljával otthon tartották a három pontot.

A Real Madridnak így maradt 60 pontja, a vasárnap pályára lépő üldöző Barcelonának pedig 58, így a katalán csapat a tabella élére ugorhat, ha hazai pályán legyőzi a Levante együttesét. 

La Liga, 25. forduló:
Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0)
Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0)
Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1)

 

