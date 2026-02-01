Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nem fog hinni a szemének! Ekkora vagyona van a magyarok kárán örömködő Kollár Kingának

Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Link másolása
Vágólapra másolva!
A La Liga 22. fordulójában őrült meccset játszott Árvalo Arbeloa együttese. A Real Madrid alaposan megszenvedett a Rayo Vallecano ellen, a mérkőzés Kylian Mbappé 100. percben értékesített büntetőjével dőlt el.

A Real Madrid a Bajnokok Ligájában hatalmas pofont kapott a Benficától, azonban a bajnokságban Álvaro Arbeloa vezetőedző irányításával 100 százalékos a csapat. A hazaiak számára a szintén madridi Rayo elleni bajnoki kellemetlenül indult, Jude Bellinghamet már a 10. percben le kellett cserélni. Az angol válogatott klasszis combizom-sérülést szenvedett, majd könnyek között hagyta el a pályát és adta át a helyét Brahim Díaznak.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde checks on Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham after getting injured during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on February 1, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
A Real Madrid angol válogatott sztárja, Jude Bellingham megsérült
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A 100. percben csikarta ki a győzelmet a Real Madrid 

A madridi sztárcsapat a 15. percben szerzett vezetést, Vinícius Júnior remek egyéni alakítás után tört be a 16-oson belülre, megforgatta a védőket, majd gyönyörűen tekert a léc alá. A Real uralta a meccset, de a helyzeteit nem rúgta be, erre pedig ráfizetett, mert a Rayo a szünet után egyenlített. A hazai csapat ezt követően nagy erőkkel támadt a győztes gólért, a hajrában emberelőnybe is került, miután a Dani Ceballos lábára brutálisan rátartó Pathe Cisst azonnali piros lappal lezavarta a bíró a pályáról.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (L) celebrates with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (2L) after scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on February 1, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Szenvedős meccsen van túl a Real Madrid
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real sorra gyártotta a helyzeteket, végül 11-esből sikerült betalálnia a 100. percben. 

A Brahim Díaz elleni faultért megítélt büntetőt Kylian Mbappé váltotta gólra, de ezzel még nem volt vége a meccsnek, amely végül 105 percig tartott. Az utolsó pillanatokban az egyre frusztráltabb Rayo-játékosok nem finomkodtak, és végül 9 emberrel fejezték be a találkozót, mert Pep Chavarria is a kiállítás sorsára jutott.

A Real ha nehezen is, de 2-1-re nyert, így tartja a lépést az éllovas Barcelonával, amely egy ponttal előzi meg a tabellán.

La Liga 22. forduló:

Real Madrid-Rayo Vallecano 2-1 (1-0)

Kapcsolódó cikkek

Megvan a Real Madrid új edzője?
Újabb bődületes pofont kaphat a Real Madrid a BL-ben, Sallai Rolandékra kemény csata vár
Mourinho üzent a Real legyőzése után: Ne ugorjatok ki az erkélyről!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!