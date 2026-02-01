A Real Madrid a Bajnokok Ligájában hatalmas pofont kapott a Benficától, azonban a bajnokságban Álvaro Arbeloa vezetőedző irányításával 100 százalékos a csapat. A hazaiak számára a szintén madridi Rayo elleni bajnoki kellemetlenül indult, Jude Bellinghamet már a 10. percben le kellett cserélni. Az angol válogatott klasszis combizom-sérülést szenvedett, majd könnyek között hagyta el a pályát és adta át a helyét Brahim Díaznak.

A Real Madrid angol válogatott sztárja, Jude Bellingham megsérült

A 100. percben csikarta ki a győzelmet a Real Madrid

A madridi sztárcsapat a 15. percben szerzett vezetést, Vinícius Júnior remek egyéni alakítás után tört be a 16-oson belülre, megforgatta a védőket, majd gyönyörűen tekert a léc alá. A Real uralta a meccset, de a helyzeteit nem rúgta be, erre pedig ráfizetett, mert a Rayo a szünet után egyenlített. A hazai csapat ezt követően nagy erőkkel támadt a győztes gólért, a hajrában emberelőnybe is került, miután a Dani Ceballos lábára brutálisan rátartó Pathe Cisst azonnali piros lappal lezavarta a bíró a pályáról.

Szenvedős meccsen van túl a Real Madrid

A Real sorra gyártotta a helyzeteket, végül 11-esből sikerült betalálnia a 100. percben.

A Brahim Díaz elleni faultért megítélt büntetőt Kylian Mbappé váltotta gólra, de ezzel még nem volt vége a meccsnek, amely végül 105 percig tartott. Az utolsó pillanatokban az egyre frusztráltabb Rayo-játékosok nem finomkodtak, és végül 9 emberrel fejezték be a találkozót, mert Pep Chavarria is a kiállítás sorsára jutott.

A Real ha nehezen is, de 2-1-re nyert, így tartja a lépést az éllovas Barcelonával, amely egy ponttal előzi meg a tabellán.

La Liga 22. forduló:

Real Madrid-Rayo Vallecano 2-1 (1-0)

