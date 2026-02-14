Live
A La Liga 24. fordulójában a Real Madrid hazai pályán 4-1-re nyert a Real Sociedad ellen.

A Real Madrid remek formában várta a Real Sociedad elleni mérkőzést, a fővárosi sztárcsapat Álvaro Arbeloa vezetőedző irányításával még százszázalékos volt a bajnokságban. A Real jól is kezdte a meccset, Gonzalo García góljával már az 5. percben vezetett.

MADRID, SPAIN – FEBRUARY 14: Real Madrid’s Gonzalo Garcia (16) celebrates with his team mates after scoring during the La Liga Week 24 match between Real Madrid and Real Sociedad at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on February 14, 2026. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Remekül kezdett a Real Madrid a Real Sociedad ellen
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Real Madrid könnyedén nyert

A baszk csapat a 21. percben 11-esből egyenlíteni tudott, de nem sokkal később Vinícius Júnior is kiharcolt egy büntetőt, amit gólra is váltott, így újra a hazai csapatnál volt az előny. A 31. percben Federico Valverde is lőtt egy szép gólt, Arbeloa csapata 3-1-es előnnyel vonulhatott pihenőre.

A második félidő ismét Real-góllal indult, Vinícius újabb 11-est értékesített, eldöntve ezzel a mérkőzést. 

A folytatásban újabb gól már nem esett, a madridiak két ponttal megelőzték a Barcelonát, amely vasárnap lép pályára a Girona otthonában.

La Liga, 24. forduló:

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1)

Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1)

Getafe–Villarreal 2-1 (1–0)

Sevilla–Alavés 1-1 (1–0)

