A Real Madrid remek formában várta a Real Sociedad elleni mérkőzést, a fővárosi sztárcsapat Álvaro Arbeloa vezetőedző irányításával még százszázalékos volt a bajnokságban. A Real jól is kezdte a meccset, Gonzalo García góljával már az 5. percben vezetett.

Remekül kezdett a Real Madrid a Real Sociedad ellen

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Real Madrid könnyedén nyert

A baszk csapat a 21. percben 11-esből egyenlíteni tudott, de nem sokkal később Vinícius Júnior is kiharcolt egy büntetőt, amit gólra is váltott, így újra a hazai csapatnál volt az előny. A 31. percben Federico Valverde is lőtt egy szép gólt, Arbeloa csapata 3-1-es előnnyel vonulhatott pihenőre.

A második félidő ismét Real-góllal indult, Vinícius újabb 11-est értékesített, eldöntve ezzel a mérkőzést.

A folytatásban újabb gól már nem esett, a madridiak két ponttal megelőzték a Barcelonát, amely vasárnap lép pályára a Girona otthonában.

La Liga, 24. forduló:

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1)

Espanyol–Celta Vigo 2-2 (0–1)

Getafe–Villarreal 2-1 (1–0)

Sevilla–Alavés 1-1 (1–0)

