Február 17-én rendezik a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-párharc első mérkőzését, ahol a tét a legjobb 16 közé jutás. A két csapat januárban az alapszakasz utolsó fordulójában már találkozott, ott a Benfica úgy nyert 4-2-re, hogy az ukrán kapus, Anatolij Trubin gólja kellett a továbbjutáshoz a hosszabbításban. Azon a meccsen két Real-játékost is kiállítottak, Rodrygo és Raúl Asencio ügyében most hozott döntést az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

Rodrygo csak a lelátóról figyelheti a Real Madrid következő BL-párharcát Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real Madrid két játékosát is eltiltották

A Magyar Nemzet írta meg, hogy

a két sárgával kiállított Asencio csak az odavágót lesz kénytelen kihagyni, az UEFA azonban Rodrygót kétmeccses eltiltással sújtotta. A szövetség indoklása szerint a brazil szélső „a játékvezetőkkel szembeni sértő és durva nyelvezet miatt”.

Rodrygo már a mérkőzést hosszabbításban kapott sárgát, majd rögtön utána piros lapot. Rodrygo a hosszabbításban azt nehezményezte Davide Massa játékvezetőnél, hogy a bíró – egyébként teljesen jogosan – szabálytalannak ítélte Jude Bellingham kapussal szemben labdaszerzését. Massa először sárga lapot adott Rodrygónak, aki a reklamálást folytatta, repült a piros lap. Rodrygo pályafutása során ez volt az első piros lap, nehezen is emésztette ezt meg, a játékoskijáró felé haladva végig ordibált még a játékvezető felé.

Ki lesz elérhető a BL-összecsapáson a Real Madridnál?

Álvaro Arbeloa – akit az UEFA 40 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta a Benfica elleni meccsen történtekért – Rodrygo mellett könnyen lehet, hogy Jude Bellinghammel sem számolhat a portugálok ellen. Az angol előreláthatóan egy hónapig nem lesz bevethető, a Benfica elleni BL-párharcot így könnyen lehet, hogy ő is csak a lelátóról figyelheti. A királyi gárda védelmébe azonban hamarosan visszatérhet Antonio Rüdiger és Trent Alexander-Arnold is. A királyi gárda a BL-párharcig két bajnoki mérkőzést játszik:

02.08, 21 óra: Valencia–Real Madrid

02.14, 21 óra: Real Madrid–Real Socidad

A február 17-ei Benfica–Real Madrid odavágó után nyolc nappal rendezik a visszavágót a spanyol fővárosban.