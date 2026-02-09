Álvaro Carreras góljával és Kylian Mbappé találatával nyert a Valencia ellen a Real Madrid, amely sorozatban a hetedik mérkőzésén diadalmaskodott a bajnokságban. A sikert azonban beárnyékolta a hazai szurkolók ámokfutása.

A Real Madrid meccse nem ment le botrány nélkül Fotó: José Miguel Fernández/Anadolu/AFP

A Real Madrid szurkolóját inzultálták

A meccs utolsó perceiben a Mestalla nézőterén egy madridi szurkolótól elvették a sálját, amit több alkalommal a földre dobtak, miközben a férfit verbálisan is inzultálták. A rendőrség és biztonságiak gyorsan közbeavatkoztak a további eszkaláció megakadályozása végett, ám miközben az érintett távozni akart, egy másik néző megpróbálta megütni, és közben leköpte.

A feszültség egyébként nem kizárólag a szurkolók közötti viszályban mutatkozott meg: a Mestalla közönsége a mérkőzés közben offenzív rigmusokat kiabált Mbappénak – ez utóbbi nem példa nélküli a Valencia otthonában, 2023-ban Viníciust lemajmozták a drukkerek.

A Real Madridot irányító Álvaro Arbeloa nem foglalkozott az incidenssel, helyette a 23. bajnoki gólját jegyző Kylian Mbappét méltatta.

– Rendkívüli tehetség, már a hazai meccsen is remek gólt szerzett. Lassan kifogyunk a jelzőkből, ha róla beszélünk. Azt hittük eddig, hogy sohasem látunk Cristiano Ronaldóhoz hasonlót, de Mbappé éppen abba az irányba tart.