Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy bejelentést tett a francia másodosztályú labdarúgó-bajnokság újonca, a Le Mans FC. Ugyanis több világklasszis sportoló után a Real Madrid belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois is a klub résztulajdonos lett.

A francia másodosztályban szereplő Le Mans csütörtökön jelentette be, hogy a Real Madrid kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kapusa, Thibaut Courtois részesedést szerzett a klubban a NXTPLAY nevű befektetési cégen keresztül, amelynek egyébként társalapítója.

Courtois már a Real Madrid utáni életre készül?
Courtois már a Real Madrid utáni életre készül?
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Klubtulajdonos lett a Real Madrid sztárja

A 33 éves belga válogatott kapus – akit 2027 nyaráig köt szerződés a Real Madridhoz – a befektetői listán olyan kiváló sportolók mellé csatlakozott, mint a korábbi Forma-1-es pilóták, Felipe Massa és Kevin Magnussen, valamint a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező, Novak Djokovic.

Courtois nem az egyetlen Real Madrid-játékos, aki aktív pályafutása alatt részvényes lett egy futballklubnál, hiszen Kylian Mbappé többségi tulajdonos a Caenben, amely éppen az előző idényben esett ki a francia harmadosztályba.

Az 1985-ben alapított francia csapat az előző szezon végén jutott fel a francia bajnokság másodvonalába, ahol jelenleg a rájátszást érő ötödik helyen áll, ám csupán három pont a hátránya a listavezető Troyes mögött. A Le Mans 2005 és 2010 között a Ligue 1-ben is szerepelt.

Kapcsolódó cikkek:

Durva beszólás a Vinícius-botrány másnapján: „A felesége biztos hűtlen volt hozzá”
Világbotrány lehet belőle: óriási büntetés jöhet a BL-incidens után
A Real Madridhoz igazol Szoboszlai Dominik? Megszólalt az ügynöke, mindenkit meglepett – videó
Perdöntő bizonyítékot tett közzé a Benfica, hazudnak a Real Madrid játékosai?
Nem csitul a botrány, közleményt adott ki José Mourinho rasszizmussal vádolt focistája
„A futball szégyene” – Mourinho csalással vádolta meg a Real Madridot, a hisztiző Vinícusnak is üzent
Hatalmas gól döntött, botrányba fulladt a Real Madrid lisszaboni visszatérése

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!