A francia másodosztályban szereplő Le Mans csütörtökön jelentette be, hogy a Real Madrid kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kapusa, Thibaut Courtois részesedést szerzett a klubban a NXTPLAY nevű befektetési cégen keresztül, amelynek egyébként társalapítója.

Courtois már a Real Madrid utáni életre készül?

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Klubtulajdonos lett a Real Madrid sztárja

A 33 éves belga válogatott kapus – akit 2027 nyaráig köt szerződés a Real Madridhoz – a befektetői listán olyan kiváló sportolók mellé csatlakozott, mint a korábbi Forma-1-es pilóták, Felipe Massa és Kevin Magnussen, valamint a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező, Novak Djokovic.

Courtois nem az egyetlen Real Madrid-játékos, aki aktív pályafutása alatt részvényes lett egy futballklubnál, hiszen Kylian Mbappé többségi tulajdonos a Caenben, amely éppen az előző idényben esett ki a francia harmadosztályba.

Après @DjokerNole, @KevinMagnussen et @MassaFelipe19, @thibautcourtois monte à bord du projet LE MANS FC via son véhicule d'investissement NXTPLAY 🏎️



Bienvenue Thibaut, bienvenue NXTPLAY 🤝#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/6XjolKNpt9 — LE MANS FC (@LEMANSFC) February 19, 2026

Az 1985-ben alapított francia csapat az előző szezon végén jutott fel a francia bajnokság másodvonalába, ahol jelenleg a rájátszást érő ötödik helyen áll, ám csupán három pont a hátránya a listavezető Troyes mögött. A Le Mans 2005 és 2010 között a Ligue 1-ben is szerepelt.

