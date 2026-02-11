Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal a játékosok azok a királyi klubnál, akik a minél jobb csapategység érdekében odateszik magukat a pályán kívül is. A Bajnokok Ligájában rájátszásra készülő, a LA Ligában az aranyért küzdő Real Madrid labdarúgói különös módját találták meg a csapatépítésnek. Az edzőket és a klubvezetőket kihagyva a keret mind a 24 játékosa – a sérültek is – felkereste a nemrég megnyílt, ám a hírességek körében máris ismert 61 nevű éttermet, ahol egy vacsora mellett beszélték át a hogyan továbbot.
A Real Madrid csapatépítője nagy feltűnést keltett a környéken
A sajtó előtt természetesen nem ismeretlen hely a december eleji diszkrét, de gondosan megtervezett megnyitó óta az étterem, ahol Madrid néhány legismertebb közéleti személyisége, illetve belföldi és külföldi sztárok is megfordultak már a Marca szerint: Arón Piper és Ester Expósito színészek, a Puerto Ricó-i énekes, Ozuna, Alejandro Agag ismert üzletember vagy éppen a harcművész Ilia Topuria. A sort kiegészíthetjük a Real két világklasszisával, Kylian Mbappéval és Vinícius Jr-rel, akik nemcsak összehozták és megszervezték a vacsorát, de a számlát is állták.
A José Abascal utcai étterem környéke, ahol a Real Madrid játékosai vacsoráztak, tele volt a sajtó munkatársaival, valamint bámészkodókkal, akik a focisták távozására vártak, így kisebbfajta tumultus keletkezett a környéken, a játékosokat biztonsági emberek kísérték el az autójukig.
Arda Güler távozott elsőként, míg Asensio utolsóként
Minr fentebb írtuk, a keret minden játékosa részt vett a keddi, meglehetősen sajátságos „megbeszélésen", beleértve a sérült Militaót, Rodrygót és Bellinghamet is. A vacsoráról az egyik házi-, és ötletgazda, Vinícius Jr. posztolt a közösségi oldalán, és a fotón mind a 24 Real Madrid játékos látható. Úgy tűnik, a csapat igencsak egységes egy héttel a Benfica elleni BL-rájátszás megkezdése előtt, illetve a La Liga bajnoki címéért folytatott küzdelem kellős közepén. A csapat formája igencsak javulóban van, hiszen a bajnokságban hét egymást követő győzelmet arattak, és ott lihegnek a Barcelona nyakában.
A vacsora alaposan elhúzódott, a játékosok persze nem együtt távoztak az étteremből.
- 23 óra körül: Lunin, Rüdiger, Arda Güler és Mendy,
- 23.30-23.39: Fede Valverde, Militao és Fran García,
- 24.00: Mastantuono, Brahim és Gonzalo,
- 01.01-01.18: Camavinga, Alaba, Rodrygo és Huijsen,
- 01.26: Vinicius Jr.,
- 01.32: Mbappé,
- 01.38-01.47: Courtois, Carvajal, Tchouaméni, Álvaro Carreras,
- 01.52-01.59: Bellingham, Trent és Ceballos,
- 02.50: Asencio.
Az már más kérdés, hogy a vacsorán magukat kifejezetten jól érző játékosok miként tudtak frissen szerdán 11 órakor megjelenni az edzésre a Valdebebasba.
A csapat legutóbb Valenciában győzött: