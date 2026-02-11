Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal a játékosok azok a királyi klubnál, akik a minél jobb csapategység érdekében odateszik magukat a pályán kívül is. A Bajnokok Ligájában rájátszásra készülő, a LA Ligában az aranyért küzdő Real Madrid labdarúgói különös módját találták meg a csapatépítésnek. Az edzőket és a klubvezetőket kihagyva a keret mind a 24 játékosa – a sérültek is – felkereste a nemrég megnyílt, ám a hírességek körében máris ismert 61 nevű éttermet, ahol egy vacsora mellett beszélték át a hogyan továbbot.

A Real Madrid mind a 24 játékosa ott volt a kedd hajnalig tartó csapatépítő vacsorán

Fotó: Vinicius Jr. X-oldala

A Real Madrid csapatépítője nagy feltűnést keltett a környéken

A sajtó előtt természetesen nem ismeretlen hely a december eleji diszkrét, de gondosan megtervezett megnyitó óta az étterem, ahol Madrid néhány legismertebb közéleti személyisége, illetve belföldi és külföldi sztárok is megfordultak már a Marca szerint: Arón Piper és Ester Expósito színészek, a Puerto Ricó-i énekes, Ozuna, Alejandro Agag ismert üzletember vagy éppen a harcművész Ilia Topuria. A sort kiegészíthetjük a Real két világklasszisával, Kylian Mbappéval és Vinícius Jr-rel, akik nemcsak összehozták és megszervezték a vacsorát, de a számlát is állták.

A José Abascal utcai étterem környéke, ahol a Real Madrid játékosai vacsoráztak, tele volt a sajtó munkatársaival, valamint bámészkodókkal, akik a focisták távozására vártak, így kisebbfajta tumultus keletkezett a környéken, a játékosokat biztonsági emberek kísérték el az autójukig.

Arda Güler távozott elsőként, míg Asensio utolsóként

Minr fentebb írtuk, a keret minden játékosa részt vett a keddi, meglehetősen sajátságos „megbeszélésen", beleértve a sérült Militaót, Rodrygót és Bellinghamet is. A vacsoráról az egyik házi-, és ötletgazda, Vinícius Jr. posztolt a közösségi oldalán, és a fotón mind a 24 Real Madrid játékos látható. Úgy tűnik, a csapat igencsak egységes egy héttel a Benfica elleni BL-rájátszás megkezdése előtt, illetve a La Liga bajnoki címéért folytatott küzdelem kellős közepén. A csapat formája igencsak javulóban van, hiszen a bajnokságban hét egymást követő győzelmet arattak, és ott lihegnek a Barcelona nyakában.