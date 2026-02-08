Győzelmével a Real Madrid tartja egypontos hátrányát a listavezető Barcelona mögött. A góllövőlistát vezető Kylian Mbappé szerezte csapata második találatát a 91. percben, és már 23 gólnál tart – adta hírül az MTI.

A Real Madrid magabiztosan verte a Valenciát

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Real Madrid nyert, az Atlético Madrid kikapott

Az Atlético Madrid pályaválasztóként tíz győzelem után kapott ki a bajnokságban, Diego Simeone együttesét a Betis győzte le, amely Antony nagy góljával nyerte meg a meccset.

A Sevilla-Girona mérkőzést szombatról halasztották vasárnapra, és a hajráig úgy látszódott, hogy a vendégek nyernek. Vezettek is a 92. percig, ekkor azonban a hazaiak egyenlítettek. Aztán a 96. percben pályára lépett Cristhian Stuani, a Girona 39 éves uruguayi támadója, aki két perccel később tizenegyest rúghatott, de a Sevilla kapusa kivédte a lövését.

La Liga, 23. forduló:

Valencia-Real Madrid 0-2 (0-0)

Alavés-Getafe 0-2 (0-0)

Athletic Bilbao-Levante 4-2 (2-0)

Sevilla-Girona 1-1 (0-1)

Atlético Madrid-Real Betis 0-1 (0-1)