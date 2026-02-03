Redzic Damir édesapja bosnyák, édesanyja pedig magyar. A futballista Pécsen született, 2021-től pedig a Ferencváros játékosa volt, s onnan igazolt - előbb kölcsönben, majd véglegesen - Dunaszerdahelyre. A DAC színeiben 43 bajnoki mérkőzésen 14 gólt szerzett, az UEFA Konferencia Ligában két találkozón lépett pályára, a Slovnaft Cupban pedig öt meccsen két gólt lőtt. A klub közlése szerint a teljesítménye tavaly ősszel magyar válogatott meghívót is ért, és a 2025-ös ősz legjobb játékosa szavazáson is az élen végzett.

Redzic Damir (j) egyszer szerepelt eddig a magyar válogatottban

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Redzic Damir búcsúja: „Nagy hálával a szívemben búcsúzom”

A játékos hosszú, személyes hangvételű üzenetben köszönt el a DAC-tól.

„Nagy hálával a szívemben búcsúzom. Ha visszanézek, milyen helyzetben érkeztem a DAC-hoz, és hol tartok most, egyértelmű: rengeteget köszönhetek a klub minden egyes tagjának. Az edzőknek, a gyógytornászoknak, az egész stábnak, mindenkinek, aki a csapatért dolgozik. Egy hosszú, elhúzódó sérülés után nagyon nehéz időszak következett, de átsegítettek rajta, ma pedig újra teljesen rendben vagyok – és egy játékosnak ez a legfontosabb. Köszönöm a szurkolóknak is: mindig mellettem álltak, támogattak, erőt adtak. Olyan körülményeket teremtettek, hogy tényleg csak a futballra koncentrálhattam, én pedig igyekeztem a legjobbat kihozni magamból.”

Rengeteg szép emléket viszek magammal, a DAC-nak mindig különleges helye lesz a szívemben. Szerettem volna itt tovább küzdeni a legmagasabb célokért, de érkezett egy olyan ajánlat, ami talán csak egyszer adódik az ember életében. Úgy éreztem, meg kell lépnem: egy még erősebb bajnokságban, egy új, nagyobb kihívást jelentő közegben szeretném kipróbálni magam.

Visszautasíthatatlan ajánlat?

A DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele kiemelte: a klub céljai nem változnak, ugyanakkor Redzic esetében olyan piaci helyzet alakult ki, amit kezelni kellett:

„Ebben az átigazolási időszakban a prioritásunk egyértelmű volt: egyben tartani a csapatot, és azzal a kerettel harcolni a céljainkért. Damir ennek a sikernek meghatározó része volt, az idény egyik legkiemelkedőbb játékosa. Ugyanakkor a labdarúgás európai piacon működik: Damir iránt több erős klub is komoly, konkrét érdeklődést mutatott, és valódi verseny alakult ki érte. A játékos jelezte, hogy szeretné megtenni a következő lépést a pályafutásában.”

Végül a Red Bull Salzburg ajánlata olyan szintet ért el, amit a klub már nem hagyhatott figyelmen kívül. Ez nem visszalépés az ambícióinkban – inkább azt mutatja, hova jutott el a klub. A céljaink változatlanok, és ezeket nem az átigazolási hírekben, hanem a pályán elért eredményekben mérjük.

Mennyit fizettek érte?

A Transfermarkt a klubváltást rögzíti, de konkrét átigazolási díjat nem tüntet fel. A brit sajtó ugyanakkor arról írt, hogy a megállapodás értéke „kicsivel több mint 4 millió font” lehet (bónuszokkal együtt), és sajtóértesülések szerint a Celtic is figyelte Redzicet, ám a végén a Salzburg nyerte meg a versenyt a játékosért.