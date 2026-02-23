Live
A hónap elején igazolt magyar válogatott Redzic Damir megszerezte első gólját a Red Bull Salzburg labdarúgócsapatában.

Redzic Damir a második meccsén megszerezte első gólját a listavezető Red Bull Salzburg színeiben. A bikások az osztrák bajnokság huszadik fordulójában 5-1-re nyertek a Linzer ASK otthonában. 

Redzic Damir ünnepel a Salzburg győzelme után
Redzic Damir ünnepel a Salzburg győzelme után
Fotó: X/FC Red Bull Salzburg

Redzic Damir parádés gólt lőtt Ausztriában 

A 22 éves magyar válogatott csatár - aki januárban a Dunaszerdahelytől szerződött az előző idényben osztrák bajnoki ezüstérmes csapathoz, és 2030. június 30-ig szóló megállapodást írt alá - a 84. percben lépett pályára és tíz perccel később ő állította be a végeredményt. Klubjának honlapja szerint az övé volt a találkozó legszebb gólja: betört a tizenhatoson belülre, és egy szép csel után látványos mozdulattal a kapu bal felső sarkába lőtt.

Redzic édesapja bosnyák, édesanyja magyar, ő Pécsen született, 2021-től pedig a Ferencváros játékosa volt, s onnan igazolt - előbb kölcsönben, majd véglegesen - Dunaszerdahelyre. A magyar válogatottban tavaly novemberben mutatkozott be.

A Salzburg előnye húsz forduló után két pont a címvédő Sturm Grazzal szemben, ennek ellenére kedden edzőváltásra került sor: Thomas Letsch helyett Daniel Beichler vette át a szakmai irányítást.

