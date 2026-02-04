Az új Szoboszlaiként mutatta be Redzic Damirt a Red Bull Salzburg a magyar válogatott támadót bemutató videójában. Az osztrák klub hétfőn jelentette be, hogy a 22 éves futballista a Dunaszerdahely csapatától érkezett, és 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá.

Redzic Damir Szoboszlai Dominik nyomdokain?

Fotó: instagram.com/fcredbullsalzburg/

Redzic Damirról ódákat zengenek

A Salzburg sportigazgatója, Marcus Mann gyorsnak és tanulékonynak nevezte az egyszeres magyar válogatott játékost.

Régóta figyeltük Damirt, néhány hete már tartottuk is a kapcsolatot, és örülünk, hogy most lehetőség nyílt az átigazolására. Az, hogy számos más ajánlat ellenére már az első beszélgetésektől fogva egyértelműen mellettünk kötelezte el magát, erős üzenet volt. Rendkívül tanulékony, gyors, jó szeme van a gólhoz, és ezekkel a tulajdonságokkal még veszélyesebbé teheti a támadójátékunkat

– mondta Mann a klub honlapján.

Mint kifejtette, Redzic statisztikái és góljai alapján meg vannak győződve arról, hogy valódi erősítést jelent majd a csapat számára.

A Pécsen született támadó édesapja bosnyák, édesanyja magyar. A Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, ott mutatkozott be a felnőttek között is, majd Soroksáron szerepelt kölcsönben, azt követően pedig a szlovák élvonalbeli DAC Dunaszerdahelyhez igazolt, előbb kölcsönben, később véglegesen. A 2025/26-os idényben 14 bajnoki mérkőzésen hét gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

Teljesítményének köszönhetően novemberben bemutatkozott a magyar válogatottban is, az írek elleni (2-3) vb-selejtezőn a 93. percben küldte pályára Marco Rossi.

Játékosként és emberként is fejlődni szeretne Salzburgban

Új klubja honlapján Redzic kiemelte: már az első pillanattól kezdve érezte a Salzburg vezetőinek érdeklődését, ami nagyban megkönnyítette a döntését.

Ez a klub tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy játékosként és emberként is fejlődjek. Izgatott vagyok, alig várom, hogy elkezdhessek együtt dolgozni a csapattal, és közösen sikereket érjünk el

– fogalmazott.

A támadó elmondta: legszívesebben a szélső pozícióból indul, szeret egy az egy elleni szituációkat vállalni, cselezni, gólpasszt adni, de maga is be tudja fejezni az akciókat. Hozzátette, sérüléséből már teljesen felépült.