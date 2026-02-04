Ki a legjobb? Redzic Damir, a Red Bull Salzburg újdonsült magyar igazolása a klub Instagram-oldalán egy különleges játékban vett részt.
A 22 éves támadónak, a DAC-tól Ausztriába igazolt Redzic Damirnak a fejével kellett jobbra vagy balra biccentenie, amikor arról kérdezték, a videóban látható futballisták közül melyiket tartja jobbnak.
Redzic Damirnak Salzburgban is hazahúzott a szíve
Az egyszeres válogatott játékosnál Cristiano Ronaldo lenyomta Neymart, Ronaldinho Mbappét, Lionel Messi pedig Gareth Bale-t. Aztán képbe jött Szoboszlai Dominik, aki kezdés gyanánt jobbnak bizonyult Eden Hazard-nál.
Egy kis gondolkodás után Redzic Ronaldót választotta Ronaldinhóval szemben, majd jött a Messi-Szoboszlai csata. A korábbi Fradi-játékos a Liverpool magyarját juttatta tovább, majd jött a döntő CR ellen.
A győztes pedig ki más is lehetett volna, mint a magyar válogatott csapatkapitánya?
