A 22 éves támadónak, a DAC-tól Ausztriába igazolt Redzic Damirnak a fejével kellett jobbra vagy balra biccentenie, amikor arról kérdezték, a videóban látható futballisták közül melyiket tartja jobbnak.

Redzic Damirra (j) vélhetően Marco Rossi is számítani fog 2026-ban

Redzic Damirnak Salzburgban is hazahúzott a szíve

Az egyszeres válogatott játékosnál Cristiano Ronaldo lenyomta Neymart, Ronaldinho Mbappét, Lionel Messi pedig Gareth Bale-t. Aztán képbe jött Szoboszlai Dominik, aki kezdés gyanánt jobbnak bizonyult Eden Hazard-nál.

Egy kis gondolkodás után Redzic Ronaldót választotta Ronaldinhóval szemben, majd jött a Messi-Szoboszlai csata. A korábbi Fradi-játékos a Liverpool magyarját juttatta tovább, majd jött a döntő CR ellen.

A győztes pedig ki más is lehetett volna, mint a magyar válogatott csapatkapitánya?