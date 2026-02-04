Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ki a legjobb? Redzic Damir, a Red Bull Salzburg újdonsült magyar igazolása a klub Instagram-oldalán egy különleges játékban vett részt.

A 22 éves támadónak, a DAC-tól Ausztriába igazolt Redzic Damirnak a fejével kellett jobbra vagy balra biccentenie, amikor arról kérdezték, a videóban látható futballisták közül melyiket tartja jobbnak.

Redzic Damirra (j) vélhetően Marco Rossi is számítani fog 2026-ban Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség
Redzic Damirra (j) vélhetően Marco Rossi is számítani fog 2026-ban
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Redzic Damirnak Salzburgban is hazahúzott a szíve 

Az egyszeres válogatott játékosnál Cristiano Ronaldo lenyomta Neymart, Ronaldinho Mbappét, Lionel Messi pedig Gareth Bale-t. Aztán képbe jött Szoboszlai Dominik, aki kezdés gyanánt jobbnak bizonyult Eden Hazard-nál.

Egy kis gondolkodás után Redzic Ronaldót választotta Ronaldinhóval szemben, majd jött a Messi-Szoboszlai csata. A korábbi Fradi-játékos a Liverpool magyarját juttatta tovább, majd jött a döntő CR ellen.

A győztes pedig ki más is lehetett volna, mint a magyar válogatott csapatkapitánya?

  • Még több cikk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!