A mérkőzésen a Diósgyőr szerzett vezetést Bényei Ágoston révén, aki 434 nap után szerzett újra gólt az NB I-ben. A bekapott találat meglehetősen felbosszantotta Révész Attilát, a várdaiak mestere nem finomkodott, amikor a nagyot hibázó kapusáról, a 20 éves Illya Popovicsról nyilatkozott.

Révész Attila kemény kritikával illette saját kapusát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Révész Attila bosszús volt a Kisvárda kapusának hibája miatt

„Nagyon sok olyan könnyű gólt kapunk, amit nem lenne szabad már az NB I-ben. Itt a kapusunk azt mondta, elcsúszott.

De valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát. Neki nem sikerült, és már ez azért piszok bosszantó.

A másik fiatal gyerek volt az, aki elveszítette a párharcot. Ezek úgy azért az edzők életét megnehezítik” – nyilatkozta az M4 Sportnak a meccs után Révész Attila.

A Kisvárda 20 forduló elteltével a tabella 6. helyén áll, míg a DVTK jelenleg a 10. pozíciót foglalja el.

