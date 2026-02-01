Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó NB I 20. fordulójában a Kisvárda 1-1-es döntetéent játszott a DVTK otthonában. A mérkőzés után a vendég együttes vezetőedzője és sportigazgatója, Révész Attila keményen nyilatkozott a kapusáról, Illya Popovicsról.

A mérkőzésen a Diósgyőr szerzett vezetést Bényei Ágoston révén, aki 434 nap után szerzett újra gólt az NB I-ben. A bekapott találat meglehetősen felbosszantotta Révész Attilát, a várdaiak mestere nem finomkodott, amikor a nagyot hibázó kapusáról, a 20 éves Illya Popovicsról nyilatkozott.

Révész Attila nagy valószínűséggel tavasszal is marad a Kisvárda vezetőedzője
Révész Attila kemény kritikával illette saját kapusát
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Révész Attila bosszús volt a Kisvárda kapusának hibája miatt

„Nagyon sok olyan könnyű gólt kapunk, amit nem lenne szabad már az NB I-ben. Itt a kapusunk azt mondta, elcsúszott. 

De valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát. Neki nem sikerült, és már ez azért piszok bosszantó.

A másik fiatal gyerek volt az, aki elveszítette a párharcot. Ezek úgy azért az edzők életét megnehezítik” – nyilatkozta az M4 Sportnak a meccs után Révész Attila.

A Kisvárda 20 forduló elteltével a tabella 6. helyén áll, míg a DVTK jelenleg a 10. pozíciót foglalja el.

Kapcsolódó cikkek

Óriási csatát hozott a Paks és a Fradi rangadója
„Remélem, nem fognak eltiltani" – Rúsz Márton játékvezető okozta a balhét az ETO–DVSC rangadón?
Bognár György bajban, rossz hírt kapott Böde Dánielről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!