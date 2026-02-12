A 16 éves Czéh Barnabásnak a meccs utolsó negyedórájában adott lehetőséget a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane. Az ír szakember a Csákvár elleni győzelem után megdicsérte a játékosait, öltözői beszédében a tehetséges tinédzsert is kiemelte.

Robbie Keane elégedett volt a Csákvár elleni mérkőzés után

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane zseniális öltözői beszédet tartott

A Fradi edzője a beszéde elején hangsúlyozta, hogy a meccs elejétől a végéig rendkívül elégedett volt a játékosai hozzáállásával, majd újoncához szólt.

„A futball néha érdekes helyzeteket alakít.

Tegnap még iskolában voltál, ugye? Tegnap még suliban volt, de én sok fiatalt akartam pályára küldeni. 16, 17, 18 és 19 éves labdarúgók voltak a pályán és nyertünk. Ez hihetetlen, remélem, hogy ez még csak az első volt a sok közül.

Kilenc labdaérintése volt, ebből nyolc sikeres is lett. Legközelebb 10-ből 10 lesz, remélem, rendben?” – mondta a Fradi edzője Czéh Barnabásnak, majd a többieket is megdicsérte.

Czéh Barnabást megajándékozta Robbie Keane

„Egyszerűen brilliáns, láttam azt, ahogy kezeltétek Barnit. Mindenki pacsizott vele a meccs közben, ahogy pályára ment, és meccs után is. Ez nagyon fontos.

Tudjátok, miért? Mert egész életében emlékezni fog erre a napra. Biztosan nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagy az öltözőben”

– fordult újra a tinédzserhez Keane, akit megajándékozott egy tollal és egy labdával, amit végül minden Fradi-játékos aláírt.

A mérkőzés után a fiatal játékos – akinek az édesapja az 1994/1995-ös szezonban magyar bajnoki címet nyert a Ferencvárossal – is nyilatkozott, és elmondta, hogy egy álma vált valóra azzal, hogy a Fradiban pályára léphetett.

