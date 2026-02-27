Az Origón is beszámoltunk arról, hogy valóra váltak a ferencvárosi álmok: a razgradi 2–1-es vereség után a Groupama Arénában eljött az igazság pillanata. Két bombagóllal, idegőrlő VAR-jelenettel és kapusbravúrokkal a Ferencváros bemasírozott az Európa-liga legjobb 16 csapata közé a Ludogorec ellenében. Ezzel történelmet írt a magyar bajnok, mivel eleddig az egyenes kieséses szakaszban az európai fociporondon nem sikerült még továbbjutnia a megújult lebonyolítású rendszerben. Az összesítésben 3-2-es Fradi-győzelmet hozó párharcot követően Robbie Keane zseniális öltözői beszédet tartott a klubnak.

Robbie Keane rendkívül boldog volt a sikert követően

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane parádés öltözői beszédet tartott

„Hé, srácok! Őszintén mondom elképesztően, elképesztően büszke vagyok rátok azért a hihetetlen teljesítményért, amit véghez vittetek. Mondtam nektek már a hotelben is: amikor kijött a sorsolás, és láttuk, ki ellen játszunk, senki sem hitt bennetek. Senki nem adott esélyt – rajtunk kívül, ebben a szobában. Mert mi pontosan tudjuk, mire vagytok képesek. A meccs után is mondtam nektek és nekik is: ne ünnepeljetek túl korán. Emlékeztek? Ne ünnepeljetek túl korán! Ők megtették. És ez lett az eredménye. Soha ne ünnepeljetek túl korán. Nincs vége, amíg vége nincs. Hihetetlen volt. Megszereztük a korai gólt, és mentünk tovább, mentünk tovább. Lőhettünk volna négyet vagy ötöt is. Jól védekeztünk. Mindenkinek jár az elismerés. Bencét korán le kellett cserélni, változtatnunk kellett. Srácok, bejött valaki - bumm! Pontosan tudta, mit várunk tőle. Cissé megsérült, le kellett jönnie. Zaki beállt - és ugyanazt hozta, amit a csapat. Julio bejön - és ugyanúgy teszi a dolgát. Ez a csapat, srácok. Ez a CSAPAT! Ez a különbség győzelem és vereség között: amikor mindenki egy hullámhosszon van. Mindenki egy irányba húz.

Ma este, és az előző meccsen is – ahol simán meg kellett volna vernünk őket – megérdemeltük a győzelmet. Megérdemeljük, hogy továbbjussunk. Írjunk tovább történelmet! Írjunk történelmet újra és újra! Soha ne álljatok meg! És kaptok majd egy 20 000 eurós büntetést is. Nem 10 000, hanem 20 000. Ideadták a pénzt – de kizárt, hogy ti fizessétek. Kizárt dolog. A klub fizeti. Ti biztosan nem, vagy én fogom kifizetni. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak meggyilkolni titeket. Megpróbálták kicsinálni a csapatot. De nem sikerült. Tudjátok, mit csináltunk? Megnyertük ezt a rohadt meccset.”