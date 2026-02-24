Robbie Keane hosszú idő után megszólalt: ezért nem nyilatkozott a botrányos meccs után a Fradi edzője – videó

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője az MTK elleni siker után kiosztott néhány dicséretet, majd röviden csapata előző két vereségéről is szót ejtett. Az is kiderült, miért nyilatkozott helyette a pályaedző, Leandro a ZTE elleni vereséget követően, amikor a címvédőnél élesen bírálták Káprály Mihály játékvezető tevékenységét.
Miért nem nyilatkozott Robbie Keane korábban?
„Jól sikerült a csapatösszeállítás, különösen a bal oldalon Eltonnal, tudtuk, hogy jó lesz az egy az egy elleni szituációkban, sok problémát fog okozni, így az elejétől kezdve uraltuk a mérkőzést. Azt is tudtuk, hogy Elton képes ilyen lövésekre, és nagyon örülök Madarásznak is, különösen, hogy vasárnap negyvenöt percet játszott a második számú csapatban, neki is jár a gratuláció” – árulta el a Ferencváros edzője az M4 Sport kamerája előtt.
A magabiztosság az előző héten is megvolt, nem érdemeltünk vereséget, ezért sem nyilatkoztam a mérkőzés után, mert nagyon mérges voltam, ezt mindenki tudta. Meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést és meg is nyerhettük volna… A Ludogorec ellen mi voltunk a jobb csapat, négy nagy helyzetet is kialakítottunk, úgyhogy a magabiztossággal és a helyzetek kialakításával nincs gond, ezek megvannak. A győzelem természetesen mindig segít, de néha elvesznek tőlünk dolgokat, akárcsak az előző héten,
de erről már nem akarok többet beszélni… Sok játékosom pihent, így a srácok készen állnak a csütörtöki mérkőzésre, amelyet már nagyon várunk!” – tette hozzá az ír edző.
Madarász Ádám pályafutása első gólját szerezte a Ferencváros felnőttcsapatában, így érthető módon széles mosollyal az arcán értékelt.
„Folyamatosan nagyon nagy támogatást kapok a társaktól, az edzéseken és most is, a gólom után mindenki jött gratulálni. Ez óriási dolog számomra! Örültem, hogy beálltam, hogy tudtam játszani fél órát, ráadásul, gólt is sikerült rúgni… Ez óriási élmény!”
"Sosem tapasztaltam itt ilyet" – Elton Acolatse is elmondta véleményét Vincent Kompany kijelentése után, aki nemrégiben Magyarországot is kritizálta a rasszizmus elleni felszólalása keretében.
„Ez egy jó mérkőzés volt, örülök, hogy megszereztem az első gólomat a Ferencvárosban. Amint a labda elhagyta a lábamat, éreztem, hogy jó irányba megy. Csodálatos ez az este, különösen úgy, hogy a gólom mellett a három pontot is megszereztük” – tette hozzá a támadó.
Az MTK oldalán már természetesen nem volt ekkora az elégedettség. Néhány napja jelentette be a Sparta Praha, hogy szerződtette Vitályos Viktort, aki nyáron csatlakozik majd a cseh csapathoz. Az MTK hátvédje elmondta, egyelőre egyáltalán nem foglalkozik ezzel, csak az aktuális csapatára koncentrál.
Egyelőre nem szeretnék foglalkozni az új igazolásommal. A Fradi nagyon erős csapat, de nekünk végig ült a csapatmunkánk, sajnos a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltanunk. Az MTK hitvallásához híven kispasszokkal akartunk játszani, és ez úgy gondolom, hogy így is történt,
védekezésben és támadásban is egységesek voltunk, de a befejezésekkel kell még foglalkoznunk. Nagyon elfáradtam, nagyon hajtós meccs volt, de úgy gondolom, hogy kihoztam belőle a maximumot.”
Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője a vereség után elmondta, tudja, hogy hátra is figyelniük kell, de ők előre is szeretnének tekinteni – annak ellenére is, hogy a következő négy fordulóban többek között a DVSC-vel, az ETO-val és a Pakssal is megmérkőznek.
„Eddig is tekintettünk előrefelé és hátrafelé is. Az érkezésem után már szó volt róla, hogy ebben a fél évben egy picit a gondolkodást, a felfogást próbáljuk meg megváltoztatni, vagy egy picit finomítani rajta. Ebben benne van, hogy az elején lesznek olyan mérkőzések, amelyek elmennek.
Hozzáteszem, igazából csak a Kazincbarcika elleni hazai vereség három pontja hiányzik, az a játék alapján egy megérdemelt győzelem lehetett volna.”
