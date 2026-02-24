Robbie Keane hosszú idő után megszólalt: ezért nem nyilatkozott a botrányos meccs után a Fradi edzője – videó

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője az MTK elleni siker után kiosztott néhány dicséretet, majd röviden csapata előző két vereségéről is szót ejtett. Az is kiderült, miért nyilatkozott helyette a pályaedző, Leandro a ZTE elleni vereséget követően, amikor a címvédőnél élesen bírálták Káprály Mihály játékvezető tevékenységét.

Robbie Keane az MTK elleni sikert követően kicsit felszabadultabb lehetett

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Miért nem nyilatkozott Robbie Keane korábban?

„Jól sikerült a csapatösszeállítás, különösen a bal oldalon Eltonnal, tudtuk, hogy jó lesz az egy az egy elleni szituációkban, sok problémát fog okozni, így az elejétől kezdve uraltuk a mérkőzést. Azt is tudtuk, hogy Elton képes ilyen lövésekre, és nagyon örülök Madarásznak is, különösen, hogy vasárnap negyvenöt percet játszott a második számú csapatban, neki is jár a gratuláció” – árulta el a Ferencváros edzője az M4 Sport kamerája előtt.

A magabiztosság az előző héten is megvolt, nem érdemeltünk vereséget, ezért sem nyilatkoztam a mérkőzés után, mert nagyon mérges voltam, ezt mindenki tudta. Meg kellett volna nyernünk azt a mérkőzést és meg is nyerhettük volna… A Ludogorec ellen mi voltunk a jobb csapat, négy nagy helyzetet is kialakítottunk, úgyhogy a magabiztossággal és a helyzetek kialakításával nincs gond, ezek megvannak. A győzelem természetesen mindig segít, de néha elvesznek tőlünk dolgokat, akárcsak az előző héten,

de erről már nem akarok többet beszélni… Sok játékosom pihent, így a srácok készen állnak a csütörtöki mérkőzésre, amelyet már nagyon várunk!” – tette hozzá az ír edző.

Madarász Ádám pályafutása első gólját szerezte a Ferencváros felnőttcsapatában, így érthető módon széles mosollyal az arcán értékelt.

„Folyamatosan nagyon nagy támogatást kapok a társaktól, az edzéseken és most is, a gólom után mindenki jött gratulálni. Ez óriási dolog számomra! Örültem, hogy beálltam, hogy tudtam játszani fél órát, ráadásul, gólt is sikerült rúgni… Ez óriási élmény!”

