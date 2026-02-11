A Ferencváros könnyed győzelmet aratott a Csákvár elleni Magyar Kupa nyolcaddöntőben, Robbie Keane együttese már az első félidőben négy gólt lőtt a másodosztályú csapatnak.

Robbie Keane elégedett volt játékosai hozzáállásával

Fotó: Polyák Attila

A találkozó után a Fradi edzője elégedett értékelt, mert játékosai megvalósították a meccs előtt megbeszélteket.

Robbie Keane-t érdekli a Tottenham?

Az ír szakember a mérkőzés után dicsérte a játékosait, amiért megadták a tiszteletet az ellenfélnek, és mert rendesen odatették magukat a találkozón. Keane kiemelte, hogy a találkozó végére már a 18 éves Gólik Benjámin, a szintén 18 éves Madarász Ádám és a 16 éves Czéh Barnabás is pályán volt a Fradiban – utóbbi remekül szállt be.

A lefújás után az M4 Sport kamerája előtt azt is megkérdezték a Fradi edzőjétől, hogy érdekelné-e korábbi klubja, a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur kispadja.

Keane erre azonban csak annyit válaszolt:

„Spekulációkkal nem foglalkozom.”

A 45 éves ír szakember játékosként 306 meccsen lépett pályára az észak-londoni csapatban, 122 gólt lőtt, mellette pedig kiosztott 43 gólpasszt is.

Robbie Keane a Tottenham legendája

Fotó: Daniel Leal/AFP

Keane-t az utóbbi hónapokban már többször is összeboronálták a Tottenhammel, a pletyka azonban a mai napon ismét szárnyra kapott, ugyanis a Premier League-ben szereplő csapat a mai napon menesztette edzőjét, a dán Thomas Frankot.