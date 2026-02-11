Live
A labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Ferencváros 4-0-ra legyőzte a másodosztályban szereplő Csákvár együttesét a Groupama Arénában. A találkozó után Robbie Keane, a Fradi edzője elégedetten értékelt, és arról is beszélt, mit gondol a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur megüresedett kispadjáról.

A Ferencváros könnyed győzelmet aratott a Csákvár elleni Magyar Kupa nyolcaddöntőben, Robbie Keane együttese már az első félidőben négy gólt lőtt a másodosztályú csapatnak. 

Ferencvárosi TC - Csákvár, Fradi, FTC, Ferencváros, FradiCsákvár, MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő, Groupama Aréna, 2026.02.11., Robbie Keane
Robbie Keane elégedett volt játékosai hozzáállásával
Fotó: Polyák Attila

A találkozó után a Fradi edzője elégedett értékelt, mert játékosai megvalósították a meccs előtt megbeszélteket. 

Robbie Keane-t érdekli a Tottenham?

Az ír szakember a mérkőzés után dicsérte a játékosait, amiért megadták a tiszteletet az ellenfélnek, és mert rendesen odatették magukat a találkozón. Keane kiemelte, hogy a találkozó végére már a 18 éves Gólik Benjámin, a szintén 18 éves Madarász Ádám és a 16 éves Czéh Barnabás is pályán volt a Fradiban – utóbbi remekül szállt be. 

A lefújás után az M4 Sport kamerája előtt azt is megkérdezték a Fradi edzőjétől, hogy érdekelné-e korábbi klubja, a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur kispadja.

Keane erre azonban csak annyit válaszolt:

„Spekulációkkal nem foglalkozom.”

A 45 éves ír szakember játékosként 306 meccsen lépett pályára az észak-londoni csapatban, 122 gólt lőtt, mellette pedig kiosztott 43 gólpasszt is. 

Tottenham Hotspur Legends' Irish forward Robbie Keane celebrates scoring the second goal during the Legends football match between Tottenham Hotspur Legends and Inter Forever, the second and final test event for the new Tottenham Hotspur Stadium in London, on March 30, 2019. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Robbie Keane a Tottenham legendája
Fotó: Daniel Leal/AFP

Keane-t az utóbbi hónapokban már többször is összeboronálták a Tottenhammel, a pletyka azonban a mai napon ismét szárnyra kapott, ugyanis a Premier League-ben szereplő csapat a mai napon menesztette edzőjét, a dán Thomas Frankot. 

