A klubvezetés azt követően köszönte meg Thomas Frank munkáját, hogy a gárda kedd este 2-1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben. Ezután beindult a pletykagépezet, és szóba került a poszt kapcsán Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője is, azonban most minden zöld-fehér szurkoló megnyugodhat, ugyanis Igor Tudor lett a Tottenham Hotspur ideiglenes menedzsere.

Nem Robbie Keane, hanem Igor Tudor lett a Tottenham vezetőedzője

Fotó: CIRO DE LUCA / NurPhoto

Robbie Keane nem ül le a kispadra Londonban

A 47 éves, egykori horvát válogatott védő, Tudor hatalmas tapasztalatával és azzal a hírnevével, hogy rövid idő alatt is hatást tud gyakorolni, megfelel a Spurs elvárásainak, és ha rövid próbaideje alatt jó benyomást kelt, akkor lehetősége lesz arra, hogy véglegesen megkapja az állást. A Juventus és a horvát válogatott korábbi védője, Tudor 2013 óta edzősködik, de az elmúlt 11 évben 12 állást töltött be: kétszer a Hajduk Splitnél, a PAOK-nál, a Karabukspornál, a Galatasaraynál, kétszer az Udinesenél, a Hellas Veronánál, a Marseille-nél, a Laziónál, a Juventusnál és most a Tottenhamnél.

A Spurs vezérigazgatója, Vinai Venkatesham, és sportigazgatója, Johan Lange, akik a keresést vezették, nyáron szélesebb körű jelöltek közül szeretnék kiválasztani a következő állandó vezetőedzőt. „Örömmel erősítjük meg Igor Tudor kinevezését a férfi csapat vezetőedzőjévé a szezon végéig, a munkavállalási engedély függvényében” – áll a Tottenham közleményében. „Igor egyértelmű céllal csatlakozik hozzánk: javítani a teljesítményt, eredményeket elérni és feljebb lépni a Premier League tabelláján. Feladata egyértelmű: szervezettséget, intenzitást és versenyképességet hozni a csapatba a bajnokság döntő szakaszában.”

A Tottenham kiemelte azt is, hogy Tudor „rendszeresen javulást ért el a szezon közepén történt kinevezései után”. „Megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos pillanatban csatlakozhatok ehhez a klubhoz” – mondta Tudor. „Tisztában vagyok a rám ruházott felelősséggel, és a célom egyértelmű. Nagyobb konzisztenciát kell hoznom a teljesítményünkbe, és minden mérkőzésen meggyőzően kell dolgoznunk. Ez a csapat nagyon erős, az én feladatom pedig az, hogy megszervezzem, energiával töltsem fel és gyorsan javítsam az eredményeinket.”