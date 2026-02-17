A tréning során a korábbi aranylabdás balhátvéd, Roberto Carlos természetesen nem a gyepen, hanem a lelátón foglalt helyet.

Roberto Carlos elkísérte a Real Madridot Portugáliába

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Jobban van Roberto Carlos?

A jelenlévő spanyol újságírók felvételeket is készítettek róla, amint

a madridi delegáció több tagjával beszélget. Az A Bola kiemelte, hogy a jelenléte sokáig észrevétlen maradt, mivel a figyelem középpontjában természetesen a csapat edzése állt.

Representación de lujo del Real Madrid en Lisboa para el partido de mañana contra el Benfica. pic.twitter.com/RKAAXoliy4 — Diario AS (@diarioas) February 16, 2026

A 52 éves Roberto Carlos nemrég komoly egészségügyi gondokkal küzdött. 2025. december 31-én sürgősségi szívműtétet hajtottak végre rajta, majd későb a korábbi klasszis tisztázta, hogy nem szívroham miatt került sor a beavatkozásra, hanem egy megelőző jellegű orvosi procedúráról volt szó, miután szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála.

A brazil ikon azóta a közösségi médiában is jelezte, hogy felépülése jól halad. Több nyilvános eseményen is részt vett, sőt már a 2026-os világbajnoksághoz kapcsolódó promóciós programokon is feltűnt. Mostani megjelenése a madridi csapattal újabb jele annak, hogy egészségi állapota stabilizálódott.

A Real Madrid számára különösen fontos az összecsapás jön a BL-ben, ráadásul a José Mourinho vezette Benfica – amely nem is olyan régen 4-2-re verte egy sokáig emlékezetes meccsen a Bajnokok Ligájában Álvaro Arbeloa együttesét – komoly kihívást jelenthet majd a spanyol sztárcsapatnak.