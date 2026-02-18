Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Drog, orgia, coming soon – mi készül Magyar Péter körül?

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran átni futballpályákon. Botrányba fulladt egy török amatőr mérkőzés, miután egy feldühödött szurkoló rollert hajított a partjelző felé, ami végül fejbe is találta. A megdöbbentő jelenetek a Darendespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor török megyei első osztályú meccsen történtek a Darendei Körzeti Stadionban.

Egy vitatható döntés miatt elszabadult a pokol, a szurkolók rollerrel dobták fejbe a partjelzőt a Darendespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor meccsen.

A roller épen fejbe találta Hakan Baskurt
A roller éppen fejbe találta Hakan Baskurt 
Fotó: X

Rollerrel dobták fejbe a partjelzőt

A találkozó a hajrához közeledve, 1–1-es állásnál vált drámaivá. A hazaiak a 87. percben úgy hitték, megszerezték a győztes gólt, ám a partjelző, Hakan Baskurt lest jelzett. A döntés heves indulatokat váltott ki: a Darendespor játékosai dühösen vették körül a játékvezetőt, miközben a lelátón is elszabadultak az indulatok.

A feszült hangulat gyorsan káoszba torkollott: a szurkolók különböző tárgyakat kezdtek a pálya felé dobálni, átrepítve azokat a kerítésen. A repülő tárgyak között egy roller is volt, amely eltalálta Baskurtot, és a beszámolók szerint rövid időre az eszméletét is elesztette. A partjelző súlyos, szemöldöke felett keletkezett vágott sérülést szenvedett, és a biztonságiaknak kellett őt kimenekíteniük a feldühödött tömeg elől.

Az incidens után Baskurt azonnali orvosi ellátásban részesült, majd kórházba szállították, ahol összevarrták a sebeit. A játékosok eközben megpróbálták csillapítani a kedélyeket, de a mérkőzés folytatására már nem volt lehetőség: a játékvezető lefújta a találkozót.

A sokkoló jelenetet egy közeli lelátón tartózkodó néző rögzítette mobiltelefonjával, a felvétel pedig gyorsan terjedni kezdett az interneten. A hatóságok rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit a rendőrség előállított és kihallgatott.

Az ügyben a Török Labdarúgó Szövetség és a helyi hatóságok is vizsgálatot indíthatnak. A várakozások szerint nemcsak a támadás körülményeit, hanem a stadion biztonsági hiányosságait is megvizsgálják majd. 

Nem csitul a botrány, közleményt adott ki José Mourinho rasszizmussal vádolt focistája
Hatalmas gól döntött, botrányba fulladt a Real Madrid lisszaboni visszatérése
Kitört a botrány a Barcelona meccse után, Hansi Flick keményen üzent


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!