Derrickson Quiros, a Club Xelaju játékosa nagy tervet eszelt ki. Megkérte barátnője kezét a guatemalai bajokság meccse után, amikor 4-2-re győzték le a Marquense csapatát. A romantikus pillanatok azonban nem tartottak sokáig, három nappal később már külön utakon jártak.

Romantikus pillanat volt, villámgyorsan ért véget

Fotó: Globo

A játékos féltérdre ereszkedett a pályán, hogy feltegye a nagy kérdést, és miután kedvese igent mondott, több száz szurkoló ünnepelte őket a stadionban. Hatalmas tapsviharral gratuláltak. A középpályás egy fotóval büszkélkedett, amelyre azt írta, „életem párja, nagyon szeretlek”.

Quiros három nappal később viszont nagy bejelentést tett a közösségi médiában:

„Igaz a hír, a kapcsolatom véget ért. Nehéz helyzet volt, mint minden szakítás, de inkább tisztelettel és érettséggel kezelem”.

Hozzátette, nem fog senkiről rosszat mondani, most csapatára, személyes fejlődésére és a karrierjére fog koncentrálni.

A volt menyasszony úgy kommentálta az esetet, hogy „végül is soha nem lesz jobb válasz a csendnél”.