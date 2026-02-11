Ronald Araújo hosszas hallgatás után törte meg a csendet, az uruguayi válogatott védő őszintén beszélt szorongásáról és depressziójáról. A Barcelona csapatkapitánya több mérkőzést is kihagyott, majd az Albacete elleni Király-kupa-találkozón tért vissza a kezdőbe, ezen a mérkőzésen ráadásul gólt is szerzett.

Ronald Araújo lezárta élete legnehezebb időszakát

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Ronald Araújo szorongással és depresszióval küzdött

Az uruguayi játékos a Mundo Deportivónak adott mélyinterjújában elárulta, hogy több mint másfél évig küzdött szorongással, amely idővel depresszióvá súlyosbodott. Mindeközben végig játszott, próbált erős maradni, de egyre inkább azt érezte, hogy nem önmaga. Araújo nem csupán a labdarúgásban, hanem a magánéletében sem találta a helyét. A Chelsea ellen 3-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-meccsen piros lapot kapott, ezt követően pedig mélypontra jutott és úgy érezte, muszáj kényszerpihenőre vonulnia.

Araújo a La Ligában zsinórban nyolc mérkőzést hagyott ki, majd a BL-ben és a bajnokságban is pályára lépett, de csak percekre állt be.

A 26 éves középhátvéd az Albacete elleni kupameccsen tért vissza a kezdőbe, elmondása szerint már fizikailag és lelkileg is erősnek érzi magát, és újra rendszeresen játszani akar.

🧠 Ronald Araujo, se abre en exclusiva para @mundodeportivo y explica cómo afrontó sus problemas de salud mental



🎙️ @martinezferran | @javigasconMD pic.twitter.com/szeTxodyLE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 10, 2026

Nem éreztem magam önmagamnak, a londoni piros lap után bekattantam, és azt mondtam: valami történik, segítséget kell kérnem. Nem gondoltam arra, hogy végleg feladom, de sok mindent elkezdtem megkérdőjelezni,

mert nem voltam jól. Tudtam, hogy valami nem működik, a teljesítményem nem volt azon szinten, mint amire képes vagyok... Ezért kérdőjeleztem meg sok mindent, de az, hogy végleg abbahagyjam a futballt, nem volt tervben” – mondta Araújo, aki úgy érzi, már túl van a nehezén, és jelenleg boldog.

„A dolgok elég sokat változtak, mert rengeteget tanultam ez idő alatt. Azt hiszem, az volt a helyes döntés, amit meghoztam. Már másképpen érzem magam, örülök neki, mert nyugodtabb és boldogabb vagyok. Élvezhetem azt, amit szeretek, a focit, és ez sokat segít” – tette hozzá a Barca uruguayi védője.

