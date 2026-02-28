A szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában a Cristiano Ronaldo fémjelezte Al-Nassr az Al-Fayha otthonában lépett pályára. A rijádi alakulatnak nagyon kellett a győzelem, hiszen még mindig kiélezett a harc a bajnoki versenyfutásban. A fordulót megelőzően Ronaldóék álltak a listavezető helyén, két ponttal az Al-Ahli, és három egységgel a mostanában botladozó Al-Hilal előtt.

Cristiano Ronaldo megsérült a szombati bajnokin

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Már a mérkőzés elején tizenegyest lőhetett Ronaldo

Gulácsiék korábbi játékosát, Mohamed Simakant buktatták a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető a tizenegyespontra mutatott. A labda mögé természetesen Cristiano Ronaldo állt, ám az ötszörös aranylabdás csatár kihagyta a büntetőt, a kapufát is éppen csak megcsípte a lövése. A rijádiak az első félidőben ennél nagyobb lehetőséget már nem alakítottak ki, sőt a lefújás előtt hátrányba is kerültek.

🚨🚨| You don't see Cristiano Ronaldo miss penalties so often. 🫣❌pic.twitter.com/pPI0m5f9X7 — CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2026

A fordulást követően aztán megfordult a mérkőzés képe, Sadio Mané egyenlített a 62. percben, majd egy hazai öngól révén már Ronaldóék vezettek. A találat után a portugált le kellett cserélni, ami szintén nem sűrűn fordult elő vele. Később kiderült, sérülés miatt hagyta el a játékteret, bővebb információt azonban nem lehetett megtudni az állapotáról.

A három pont sorsa végül a 85. percben dőlt el, amikor Joao Félix passzát Abdullah Al-Hamdan váltotta gólra, és ki is alakult a 3-1-es végeredmény. A győzelemnek köszönhetően az Al-Nassrnek megmaradt a kétpontos előnye az élen, a következő fordulóban pedig a Neom SC együttesét fogadja.