Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy egészen szürreális televíziós hiba borzolta a kedélyeket az olasz élvonalban. A közvetítés grafikai rendszere azt sugallta, hogy Ruben Amorim játékosként tér vissza, méghozzá a Serie A egyik mérkőzésén. A nézők csak pislogtak, amikor a felirat szerint a korábbi Manchester United-menedzser a 89. percben csereként áll be a Genoa színeiben a Cremonese ellen.

A jelenet természetesen túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, Ruben Amorim nem tért vissza sem edzőként, sem játékosként.

Ruben Amorim nem lett sem a Genoa játékosa, sem az edzője
Ruben Amorim nem lett sem a Genoa játékosa, sem az edzője
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ruben Amorim a Genoa játékosa lett?

Az „Amorim”, aki valóban pályára lépett,

nem a portugál edző, hanem a 20 éves brazil Alex Amorim volt, aki Morten Frendrup helyére érkezett csereként a hajrában. A félreértést az okozta, hogy a közvetítésben Alex neve mellett Ruben Amorim arcképe jelent meg.

A közösségi médiában azonnal megindult a poénáradat. Volt, aki tréfásan azt kérdezte, vajon „Ruben Amorim fia-e az új igazolás”, míg mások azon élcelődtek, honnan lehet biztosan tudni, hogy „nem az eredeti Amorim került Manchesterbe”. Többen ártatlan szerkesztési bakinak minősítették az incidenst, de akadtak, akik az olasz média stábjának a figyelmetlenségét rótták fel.

Alex Amorim egyébként januárban, mintegy hétmillió fontért érkezett a portugál Alverca csapatától, és a Cremonese elleni találkozón debütált.

 Bár Amorim csak a végjátékra szállt be, majdnem főszereplővé vált: éles beadása után Caleb Ekuban fejese centikkel kerülte el a kaput. A legnagyobb helyzet végül a túloldalon adódott, amikor Federico Bonazzoli a lefújás előtt a lécet találta el.

A valódi Ruben Amorim eközben továbbra is munka nélkül van, miután kirúgták Manchesterből, de a sajtóhírek szerint esélyes lehet a Benfica kispadjára, amennyiben José Mourinho távozna. A rutinos tréner neve korábban a Chelsea és a Tottenham Hotspur élén is felvetődött, de állítólag a portugál válogatott is opció lehet számára a világbajnokság után – ami újabb edzőkeringőt indíthat el.

Marco Rossi korábbi segítője az NB II-ben kapott kispadot
Botrány az Inter meccsén: felrobbanó fáklyával dobták meg a kapust – videó
Roy Keane brutális kritikája után nagy vita tört ki a stúdióban
Megalázta a Manchester United bukott edzőjét az olasz legenda

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!