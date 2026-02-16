A jelenet természetesen túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, Ruben Amorim nem tért vissza sem edzőként, sem játékosként.

Ruben Amorim nem lett sem a Genoa játékosa, sem az edzője

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ruben Amorim a Genoa játékosa lett?

Az „Amorim”, aki valóban pályára lépett,

nem a portugál edző, hanem a 20 éves brazil Alex Amorim volt, aki Morten Frendrup helyére érkezett csereként a hajrában. A félreértést az okozta, hogy a közvetítésben Alex neve mellett Ruben Amorim arcképe jelent meg.

A közösségi médiában azonnal megindult a poénáradat. Volt, aki tréfásan azt kérdezte, vajon „Ruben Amorim fia-e az új igazolás”, míg mások azon élcelődtek, honnan lehet biztosan tudni, hogy „nem az eredeti Amorim került Manchesterbe”. Többen ártatlan szerkesztési bakinak minősítették az incidenst, de akadtak, akik az olasz média stábjának a figyelmetlenségét rótták fel.

A Serie A broadcaster mistakenly showed Ruben Amorim instead of Genoa’s new signing Alex Amorim. 😂😂 pic.twitter.com/NV9wXLbg4g — Carol Radull (@CarolRadull) February 16, 2026

Alex Amorim egyébként januárban, mintegy hétmillió fontért érkezett a portugál Alverca csapatától, és a Cremonese elleni találkozón debütált.

Bár Amorim csak a végjátékra szállt be, majdnem főszereplővé vált: éles beadása után Caleb Ekuban fejese centikkel kerülte el a kaput. A legnagyobb helyzet végül a túloldalon adódott, amikor Federico Bonazzoli a lefújás előtt a lécet találta el.

A valódi Ruben Amorim eközben továbbra is munka nélkül van, miután kirúgták Manchesterből, de a sajtóhírek szerint esélyes lehet a Benfica kispadjára, amennyiben José Mourinho távozna. A rutinos tréner neve korábban a Chelsea és a Tottenham Hotspur élén is felvetődött, de állítólag a portugál válogatott is opció lehet számára a világbajnokság után – ami újabb edzőkeringőt indíthat el.