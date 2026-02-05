A török rekordbajnok, a magyar válogatott Sallai Roland nélkül felálló Galatasaray a másodosztályú Istanbulsport fogadta, és végül 3–1-es győzelmet aratott.

Érkezett a mantőautó Sallai csapattársához is

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Mi történt Sallai csapattársával?

Az eredmény háttérbe szorult a mérkőzésen történt drámai események miatt. Egy párharc során Ahmed Kutucu és az Istanbulspor kapusa, Isa Dogan fejeltek össze, mindketten a földre kerültek.

A televíziós közvetítést gyorsan elkapták a jelenettől, miután nyilvánvalóvá vált a helyzet súlyossága. Dogan az arcát fogta a gyepen, míg a Galatasaray támadója eszméletlenül feküdt a pályán. Kutucu csapattársai azonnal odarohantak, stabil oldalfekvésbe helyezték, és igyekeztek megakadályozni, hogy lenyelje a nyelvét. Több játékos is döbbenten, fejét fogva hívta az orvosokat.

Ahmet kutucu ve İsa Dogan çarpışma anı .

Kaleci İsa Dogan Hastaneye kaldırıldı.

Ahmet kutucu kenarda



Galatasaray 3-1 İstanbulspor #GSvİST pic.twitter.com/fVc0jaZrXJ — AslanSaray🦁 (@Aslannruhuu) February 4, 2026

Az egészségügyi személyzet gyors beavatkozásának köszönhetően Kutucu később magához tért, ám mindkét játékost hordágyon vitték le a pályáról. Mentőautó is érkezett a játéktérre,

Kutucu mellett Dogant pedig kórházba szállították további vizsgálatokra. Később kiderült, hogy az Istanbulspor kapusa arccsonttörést szenvedett.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

A sérülések miatt mindkét csapat cserére kényszerült: Dogant Mucahit Serbest váltotta, míg Kutucu helyére Ismail Jakobs érkezett. A mérkőzés után a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk együttérzését fejezte ki a játékosok felé.

Szerencsétlen ütközés volt. Mindkettőjüknek gyors felépülést kívánok. Ahmed már jól van, Isa esetében törés gyanúja merült fel. Hálásak lehetünk, hogy nem történt komolyabb baj

– nyilatkozta a szakember.

Geçmiş olsun Ahmed Kutucu

Geçmiş olsun İsa Doğan

Allah beterinden korusun🧿🧿 pic.twitter.com/QZclHSKUM2 — Serhan Türk (@turkserhan) February 4, 2026

Az Istanbulspor közleményben számolt be kapusa állapotáról, egy fotót is megosztva Doganról az Instagramon.

Gyors felépülést kívánunk kapusunknak, Isa Dogannak, aki a Galatasaray elleni ütközés után kényszerült elhagyni a pályát

– állt a bejegyzésben.

Kutucu megosztotta a posztot, de saját állapotáról nem fűzött hozzá külön kommentárt. A támadó egy éve erősíti a Galatasarayt, ahová az Eyüpsportól érkezett. A török válogatott játékos pályafutását a német Schalke színeiben kezdte, majd 2021-ben az Istanbul Basaksehirhez igazolt.