Sallai Roland fontos szerepet játszott abban, hogy csapata, a török Galatasaray tizenkét év után ismét eljutott a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába, mivel tíz pontot szerezve a huszadik helyen végzett. A magyar válogatott szélső – aki korábban háromszor is játszott a Juventus ellen – mind a nyolc alapszakasz-mérkőzésen pályára lépett. Ugyan Sallai a hétvégi Eyüpspor elleni 5-1-es győzelmet a kispadról nézte végig, de kedden ismét ott volt az isztambuli együttes kezdőcsapatában, ezúttal is jobb oldali védőként.
A 200. BEK/BL-mérkőzésén szereplő török együttes jó előjelekkel várhatta a Juventus elleni párharc első felvonását, mivel legutóbbi négy meccsét megnyerte, ezeken 15 gólt lőtt és csupán kettőt kapott, ráadásul az alapszakaszban 13. helyen zárt torinói gárda ellen korábban csak egyszer kapott ki, hazai pályán viszont soha.
A Galatasaray edzője, Okan Buruk a Cakir – Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Sara – Yilmaz, Akgün, Lang – Osimhen kezdőek szavazott bizalmat, míg a túloldalon Luciano Spalletti a Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Thuram, Locatelli, Koopmeiners – Conceicao, Yildiz, McKennie összeállításban küldte pályára csapatát.
Sallai Roland lábában volt az egyenlítés
Az első negyedóra végén szinte felrobbant az isztambuli stadion, miután a Galatasaray megszerezte a vezetést. Yildiz labdavesztése után Gabriel Sara lőtte ki a jobb alsó sarkot, ám nem sokáig örülhettek a hazaiak, mivel alig egy perccel később egyenlítettek az olaszok. Cambiaso beadása után Kalulu fejesét még bravúrral védte Cakir, ám a kipattanót Teun Koopmeiners közelről a kapuba passzolta. A holland középpályás az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, majd a 32. percben megszerezte a másodikat is, amivel fordítani tudtak a vendégek.
A meglehetősen feszült találkozón sok volt a szabálytalanság és nem volt mentes durva megmozdulásoktól sem. Akár már bő félóra után emberhátrányba kerülhetett volna a Juventus, miután Andrea Cambiaso – akinek már volt egy sárga lapja – arcon ütötte Yilmazt, de az olasz megúszta a sárga lapot, akárcsak McKennie, aki Sallai arcába kapott bele.
A Juventus ugyan szervezettebben és jobban futballozott, de az első félidő ráadásában a török bajnok egyenlíthetett volna, azonban egy szöglet után a hosszún érkező Sallai négy méterről csúnyán kapu fölé bombázott.
Tizenegy perc alatt fordított a Galatasaray, tartja hihetetlen rekordját
A második félidő elején aztán ismét örülhetett az isztambuli közönség, ugyanis a Galatasaray gyorsan ledolgozta hátrányát: Yilmaz lövését Di Gregorio éppen az érkező Noa Lang elé ütötte, aki az üres kapuba gurított (2-2).
A holland támadó jegyezte a Galatasaray történetének 250. gólját a BEK/Bajnokok Ligájában, amit első török együttesként ért el a klub.
A 60. percben aztán Sara élesen belőtt szabadrúgása után Davison Sánchez fejelt a kapuba, amivel másodszor is megszerezték a vezetést a törökök.
A 67. percben aztán megfogyatkoztak a vendégek, miután Yilmaz lerántása miatt a szünetben beállt Juan Cabal megkapta a második sárga lapját is.
Az emberelőnyt gyorsan gólra váltotta a Galatasaray Lang második góljával, majd ezt követően sem állt le, a hajrában a holland támadó helyére cserekét beállt Sacha Boey állította el az 5-2-es végeredményt, amivel gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került a Juventus. Az isztambuli együttes ezzel továbbra is veretlen hazai pályán olasz csapatok ellen.
A rájátszás visszavágóját jövő szerdán rendezik Torinóban.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc, első mérkőzés:
Galatasaray (török)-Juventus (olasz) 5-2 (1-2)
gólszerzők: Sara (15.), Lang (49., 74.), Sánchez (60.), Boey (86.), illetve Koopmeiners (16., 32.)
