Sallai Roland fontos szerepet játszott abban, hogy csapata, a török Galatasaray tizenkét év után ismét eljutott a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába, mivel tíz pontot szerezve a huszadik helyen végzett. A magyar válogatott szélső – aki korábban háromszor is játszott a Juventus ellen – mind a nyolc alapszakasz-mérkőzésen pályára lépett. Ugyan Sallai a hétvégi Eyüpspor elleni 5-1-es győzelmet a kispadról nézte végig, de kedden ismét ott volt az isztambuli együttes kezdőcsapatában, ezúttal is jobb oldali védőként.

Sallai Roland akcióban a Juventus ellen

Fotó: ISA TERLI / ANADOLU

A 200. BEK/BL-mérkőzésén szereplő török együttes jó előjelekkel várhatta a Juventus elleni párharc első felvonását, mivel legutóbbi négy meccsét megnyerte, ezeken 15 gólt lőtt és csupán kettőt kapott, ráadásul az alapszakaszban 13. helyen zárt torinói gárda ellen korábban csak egyszer kapott ki, hazai pályán viszont soha.

A Galatasaray edzője, Okan Buruk a Cakir – Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Sara – Yilmaz, Akgün, Lang – Osimhen kezdőek szavazott bizalmat, míg a túloldalon Luciano Spalletti a Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Thuram, Locatelli, Koopmeiners – Conceicao, Yildiz, McKennie összeállításban küldte pályára csapatát.

Sallai Roland lábában volt az egyenlítés

Az első negyedóra végén szinte felrobbant az isztambuli stadion, miután a Galatasaray megszerezte a vezetést. Yildiz labdavesztése után Gabriel Sara lőtte ki a jobb alsó sarkot, ám nem sokáig örülhettek a hazaiak, mivel alig egy perccel később egyenlítettek az olaszok. Cambiaso beadása után Kalulu fejesét még bravúrral védte Cakir, ám a kipattanót Teun Koopmeiners közelről a kapuba passzolta. A holland középpályás az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, majd a 32. percben megszerezte a másodikat is, amivel fordítani tudtak a vendégek.

A meglehetősen feszült találkozón sok volt a szabálytalanság és nem volt mentes durva megmozdulásoktól sem. Akár már bő félóra után emberhátrányba kerülhetett volna a Juventus, miután Andrea Cambiaso – akinek már volt egy sárga lapja – arcon ütötte Yilmazt, de az olasz megúszta a sárga lapot, akárcsak McKennie, aki Sallai arcába kapott bele.