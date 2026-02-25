Sallai Roland csapata, a török Galatasaray kényelmes helyzetből várhatta a Juventus elleni visszavágót, hiszen a két csapat isztambuli meccsét 5-2-re nyerte.

Sallai Roland közel egy órát játszott a Juventus ellen

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Sallai kezdet, csapata őrült meccsen jutott tovább

A Juventus mindent egy lapra feltéve lépett pályára és az első félidőben nagy fölényben játszott, Manuel Locatelli tizenegyesével pedig megszerezte a vezetést a szünet előtt. A második félidő rémálomszerűen indult az olaszoknak, akik az első meccsen is gyengén játszó Lloyd Kelly piros lapja miatt emberhátrányba kerültek.

Ennek ellenére Luciano Spalletti csapata játszott fölényben és veszélyesebben, olyannyira, hogy Federico Gatti és Weston McKennie hajrában szerzett góljával ledolgozta a hátrányát, és hosszabbításra mentette a párharcot.

A kétszer 15 perces hosszabbítást a törökök bírták jobban, előbb Victor Osimhen szépített, majd közvetlenül a vége előtt Baris Alper Yilmaz állította be a végeredményt.

Bár a Galata 3-2-re kikapott, összesítésben 7-5-ös eredménnyel továbbjutott, így rég nem látott bravúrt ért el, ugyanis 2013 után tudott ismét egyenes kieséses párharcot nyerni a BL-ben. A török csapat nyolcaddöntős ellenfele a Tottenham Hotspur, vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool lesz.

A magyar válogatott támadó ezúttal is jobbhátvédet játszott, az első félidőben sárga lapot kapott, az 59. percben pedig lecserélték.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:

Juventus (olasz)-Galatasaray (török) 3-2 (1-0)

g.: Locatelli (37. - tizenegyesből), Gatti (70.), McKennie (82.), illetve Osimhen (105+1.), B. A. Yilmaz (119.)

piros lap: Kelly (49., Juventus)

Továbbjutott: a Galatasaray, 7-5-ös összesítéssel.