Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Látta?

Putyin atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágó mérkőzésén a török Galatasaray hosszabbítás után 3-2-re kikapott a Juventus vendégekét. A Sallai Rolanddal felálló isztambuli együttes ennek ellenére 6-5-ös összesítéssel bejutott a legjobb 16 közé, ahol majd a Tottenham, vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztó Liverpoollal találkozik.

Sallai Roland csapata, a török Galatasaray kényelmes helyzetből várhatta a Juventus elleni visszavágót, hiszen a két csapat isztambuli meccsét 5-2-re nyerte.

Sallai Roland közel egy órát játszott a Juventus ellen
Sallai Roland közel egy órát játszott a Juventus ellen
Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Sallai kezdet, csapata őrült meccsen jutott tovább

A Juventus mindent egy lapra feltéve lépett pályára és az első félidőben nagy fölényben játszott, Manuel Locatelli tizenegyesével pedig megszerezte a vezetést a szünet előtt. A második félidő rémálomszerűen indult az olaszoknak, akik az első meccsen is gyengén játszó Lloyd Kelly piros lapja miatt emberhátrányba kerültek. 

Ennek ellenére Luciano Spalletti csapata játszott fölényben és veszélyesebben, olyannyira, hogy Federico Gatti és Weston McKennie hajrában szerzett góljával ledolgozta a hátrányát, és hosszabbításra mentette a párharcot. 

A kétszer 15 perces hosszabbítást a törökök bírták jobban, előbb Victor Osimhen szépített, majd közvetlenül a vége előtt Baris Alper Yilmaz állította be a végeredményt.

Bár a Galata 3-2-re kikapott, összesítésben 7-5-ös eredménnyel továbbjutott, így rég nem látott bravúrt ért el, ugyanis 2013 után tudott ismét egyenes kieséses párharcot nyerni a BL-ben. A török csapat nyolcaddöntős ellenfele a Tottenham Hotspur, vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool lesz.

A magyar válogatott támadó ezúttal is jobbhátvédet játszott, az első félidőben sárga lapot kapott, az 59. percben pedig lecserélték.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:
Juventus (olasz)-Galatasaray (török) 3-2 (1-0)
g.: Locatelli (37. - tizenegyesből), Gatti (70.), McKennie (82.), illetve Osimhen (105+1.), B. A. Yilmaz (119.)
piros lap: Kelly (49., Juventus)
Továbbjutott: a Galatasaray, 7-5-ös összesítéssel.

  • Kapcsolódó cikkek:
Vinícius bosszút állt, a Real Madrid focistáját nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a pályáról
Hihetetlen dráma után megmenekültek az olaszok a BL-szégyentől
Totális káosz: Fabregas is bohócot csinált a Juventusból
A Juventus edzője élő adásban csókolgatta a riporternőt, hogy bizonyítsa az igazát – videó
Sallaiékat ütötték-vágták, de a Juventus égett meg az isztambuli pokolban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!