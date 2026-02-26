Az isztambuli hétgólos thriller után vélhetően kevesen mertek volna arra fogadni, hogy tartogat még izgalmat a Galatasaray és a Juventus párharcának visszavágója. Sallai Roland csapata az első mecset 5-2-re nyerte, így kényelmes előnyben utazhatott Torinóba, ám Luciano Spalletti együttese mindent egy lapra feltéve kis híján csodát tett, ugyanis ledolgozta háromgólos hátrányát – annak ellenére, hogy Lloyd Kelly kiállítása miatt szinte a teljes második félidőt tíz emberrel játszotta végig a Juventus. A hosszabbításban viszont már kijött a különbség és a törökök végül két góllal szépítettek, így 3-2-re kikaptak ugyan, de 7-5-ös összesítéssel bejutottak a legjobb 16 közé.

Sallai Roland közel egy órát játszott a Juventus ellen

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Mindez nem kis bravúr, ugyanis a Galata a 2013/14-es idény óta először jutott be a BL-nyolcaddöntőjébe. Bár a Galatasaray majdnem elszórakozta az előnyt, immáron mind a kilenc olyan nemzetköz kupapárharcát megnyerte, amelyeken háromgólos előnyt szerzett az első mérkőzésen.

Az ezúttal is jobb oldali védőként játszó Sallai Roland kezdőként lépett pályára és az 59. percben cserélték le – minden bizonnyal az első félidőben kapott sárga lapja miatt. A pályán töltött idő alatt kulcsszerepet játszott abban, hogy akciógól nélkül maradtak az olaszok. Kettőből kettő sikeres szerelése volt, a földön megvívott hét párharcból négyet megnyert, míg a levegőben kettőből egyet hozott sikerrel. Emellett egy közbelépés és három tisztázás szerepelt a neve mellett, a Sofascore-on 6,5-ös érékelést kapott.

👀 Roland Sallai'nin Kenan Yıldız'a yaptığı sert müdahale.pic.twitter.com/yMsuQOPc8o — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) February 25, 2026

A kiesés ellenére a Juventus szurkolói állva tapsolták a csapatukat, ennek ellenére mérhetetlen volt a játékosok csalódottsága.

Annyira hittünk benne, hogy sikerülhet. Mindjárt sírva fakadok. A szívünket lelkünket beleadtuk – sőt, talán még többet is.

Az első mérkőzésen a saját helyzetünket nehezítettük meg. Szívből köszönöm mindenkinek, aki hitt bennünk, hihetetlen meccs volt. Ezek azok a meccsek, amik kitörölhetetlen emléket hagynak, de rengeteg pozitív tapasztalatot szereztünk, amik hasznosak lesznek a jövőben” – mondta a csapatkapitány, Manuel Locatelli, aki tizenegyesből szerezte meg a vezetést az első játékrészben.