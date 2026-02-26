Az isztambuli hétgólos thriller után vélhetően kevesen mertek volna arra fogadni, hogy tartogat még izgalmat a Galatasaray és a Juventus párharcának visszavágója. Sallai Roland csapata az első mecset 5-2-re nyerte, így kényelmes előnyben utazhatott Torinóba, ám Luciano Spalletti együttese mindent egy lapra feltéve kis híján csodát tett, ugyanis ledolgozta háromgólos hátrányát – annak ellenére, hogy Lloyd Kelly kiállítása miatt szinte a teljes második félidőt tíz emberrel játszotta végig a Juventus. A hosszabbításban viszont már kijött a különbség és a törökök végül két góllal szépítettek, így 3-2-re kikaptak ugyan, de 7-5-ös összesítéssel bejutottak a legjobb 16 közé.
Mindez nem kis bravúr, ugyanis a Galata a 2013/14-es idény óta először jutott be a BL-nyolcaddöntőjébe. Bár a Galatasaray majdnem elszórakozta az előnyt, immáron mind a kilenc olyan nemzetköz kupapárharcát megnyerte, amelyeken háromgólos előnyt szerzett az első mérkőzésen.
Az ezúttal is jobb oldali védőként játszó Sallai Roland kezdőként lépett pályára és az 59. percben cserélték le – minden bizonnyal az első félidőben kapott sárga lapja miatt. A pályán töltött idő alatt kulcsszerepet játszott abban, hogy akciógól nélkül maradtak az olaszok. Kettőből kettő sikeres szerelése volt, a földön megvívott hét párharcból négyet megnyert, míg a levegőben kettőből egyet hozott sikerrel. Emellett egy közbelépés és három tisztázás szerepelt a neve mellett, a Sofascore-on 6,5-ös érékelést kapott.
A kiesés ellenére a Juventus szurkolói állva tapsolták a csapatukat, ennek ellenére mérhetetlen volt a játékosok csalódottsága.
Annyira hittünk benne, hogy sikerülhet. Mindjárt sírva fakadok. A szívünket lelkünket beleadtuk – sőt, talán még többet is.
Az első mérkőzésen a saját helyzetünket nehezítettük meg. Szívből köszönöm mindenkinek, aki hitt bennünk, hihetetlen meccs volt. Ezek azok a meccsek, amik kitörölhetetlen emléket hagynak, de rengeteg pozitív tapasztalatot szereztünk, amik hasznosak lesznek a jövőben” – mondta a csapatkapitány, Manuel Locatelli, aki tizenegyesből szerezte meg a vezetést az első játékrészben.
„A srácok hihetetlen teljesítményt nyújtottak, sajnos az első mérkőzésen buktuk el a továbbjutást. Dühítő, hogy a hosszabbításra elfáradtunk kicsit. Helyrehoztuk az első meccs hibáit, de mondom még egyszer, Isztambulban ment el a továbbjutás” – mondta a mérkőzés után a Juventus védője, Federico Gatti, aki csapata második gólját szerezte.
Luciano Spalletti vezetőedző helyett Giorgio Chiellini, a Juventus sportigazgatója értékelt a lefújást után. A torinóiak legendás védője elmondta egyszerre lehetnek büszkék és csalódottak.
„Luciano nincs most itt, mert úgy gondolom, hogy ilyen felfokozott este után nem tudott volna higgadtan értékelni. Kimerültek és csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Ugyanakkor nagyon büszkék lehetünk arra, ahogyan helytálltunk. Úgy kell felfognunk, hogy ez most valaminek a kezdete. Fontos, hogy újra felfedezzük azt a szikrát, ami eddig hiányzott belőlünk” – kezdte Chiellini, aki Kelly piros lapjával kapcsolatban így fogalmazott:
Fogalmazzunk úgy, jobb, hogy Kelly volt a pályán, és nem én”
– reagált tömören a korábbi olasz védő, aki Luciano Spalletti jövőjét illetően kijelentette, bár a szerőrzése csak a szezon végéig szól, nincsenek kétségei afelől, hogy marad a csapatnál.
Sallaiék komoly leckét kaptak Torinóban a Galatasaray edzője szerint
„Ismerem a Juventust, szóval tudtam, hogy ilyen mérkőzés lesz. Tudtam, hogy nehéz lesz és hogy a szurkolóik megkeserítik az életünket. De a mi szurkolónkat is hallottam, és nem akartuk, hogy csalódottan kelljen hazautazniuk. Kellett ez a továbbjutás, de őszintén szólva még nagyon sokat kell fejlődnünk. Lépésről lépésre haladunk előre, és a lehető legmesszebbre szeretnénk jutni” – mondta a mérkőzés után a Galatasaray nigériai csatára, Victor Osimhen.
A Galatasaray a legutóbbi 14 idegenbeli mérkőzéséből csak egyet nyert meg (3 döntetlen, 10 vereség) a nemzetközi kupaporondon, a legutóbbi hétből pedig hatot elvesztett. Mindezen után a Galatasaray edzője elmondta, szerinte saját maguknak tették nehézkessé a továbbjutást, amiből tanulniuk kell a továbbiakban.
„Egy igazán nagyszerű csapattal találkoztunk, és örülünk a továbbjutásnak, még akkor is, ha az összjátékunkon még van mit csiszolni. Komoly előnnyel jöttünk ide, amit meg kellett védenünk. Az első mérkőzéssel ellentétben nehezen tudtuk megtartani a labdát, és a teljesítményünket sem tudtuk megismételni.
Nehéz dolgunk volt még azután is, hogy a Juventus emberhátrányba került. Sokat hibáztunk, és miután tíz emberre fogyatkoztak, úgy tűnt, mintha mi lennénk emberhátrányban.
„A szélsőik életveszélyesek voltak, beszorítottak minket, így muszáj volt védekeznünk. A szünetben azt kértem a játékosaimtól, hogy nyugodjanak meg és játszanak higgadtabban, de ez csak elvétve sikerült. A teljesítménnyel nem vagyok elégedett, sokkal jobban kellett volna játszanunk, de a legfontosabb az, hogy bejutottunk a nyolcaddöntőbe. Valójában nem volt nehéz mérkőzés, mi tettük nehézzé. Nagyon nagy leckét kaptunk, ebből tanulnunk kell. Viszont a legjobb 16 között egy török csapat van, erre büszkék lehetünk” – fogalmazott Okan Buruk, a Galatasaray edzője.
A török bajnok ellenfele a nyolcaddöntőben majd a Tottenham, vagy Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglakoztató Liverpool lesz. Utóbbi párharc több szempontból is érdekes lenne, hiszen ősszel Isztambulban kikapott Arne Slot csapata, ráadásul Sallai Rolandot korábban szóba hozták a Vörösökkel, a játékos édesapja pedig elismerte, hogy a magyar válogatott szélső valóban az angol sztárklubhoz kerülhet.
Az utolsó négy párharc szerda esti zárultával véglegessé vált a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős mezőnye. Az alapszakaszból a legjobb nyolc közvetlenül került a 16 közé, nyolc csapat pedig a rájátszás első fordulójából. A lehetséges párosítások már korábban eldőltek, a véglegesítésre pénteken, a nyoni sorsoláson kerül sor.
