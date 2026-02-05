Sallai Roland klubja, a török bajnok és kupagyőztes Galatasaray a hivatalos oldalán jelentette be, hogy megállapodott a Bundesligában szereplő Bayern Münchennel, így a francia hátvéd, Sacha Boey a szezon végéig kölcsönben érkezik az isztambuli csapathoz.

Sallai Roland új csapattársa, Sacha Boey már megérkezett Isztambulba

Fotó: ADEM KUTUCU / ANADOLU

A Bayernből kapott posztriválist Sallai Roland

A 25 éves játékos 2024 januárjában éppen a török ​​klubtól igazolt a Bayernhez 30 millió euró ellenében. Folyamatos sérülései miatt azonban csupán 38 tétmérkőzésen lépett pályára a bajoroknál, de így is német bajnoknak és szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. A Bayern színeiben egy gólt és öt gólpasszt jegyzett.

A Galatasaray közleményéből kiderült, hogy Boey nettó 1.75 millió eurót keres majd, a klubnak pedig opciós vételi joga lesz a megvásárlására, vagyis 15 millió euróért kivásárolhatják a korábbi francia utánpótlás-válogatott jobbhátvédet a müncheni szerződéséből, amely 2028 nyaráig érvényes.

Boey érkezésével Sallai Roland szerepe is kérdésessé vált, mivel a magyar válogatott szélső jobbára ugyanazon a poszton, jobbhátvédként kap lehetőséget az isztambuli csapatban, de remélhetőleg nincs miért aggódnia és továbbra is stabil kezdőjátékos lesz.

A török labdarúgó-bajnokságban címvédő és listavezető Galatasaray emellett a 18 éves Renato Nhaga szerződtetését is megerősítette, aki a portugál Casa Piától érkezett 6,5 millió euró ellenében. A portugál állampolgársággal is rendelkező bissau-guineai válogatott középpályás 2030 nyaráig írt alá.