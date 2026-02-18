Live
Rendkívüli

Mint ismert, a Galatasaray 5–2-re legyőzte hazai pályán a Juventust a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A meccset végigjátszó magyar válogatott klasszis, Sallai Roland a közösségi oldalán üzent.

A magyar válogatott szélső, Sallai Roland ezúttal is jobb oldali védőként futballozott a Juventus elleni Bajnokok Ligája-meccsen. és kiváló teljesítményt nyújtott.

Sallai Roland az Instagramon osztotta meg a gondolatait a szurkolókkal
Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU 
Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Sallai Roland boldogan üzent

A hétgólos thrillert végigjátszó Sallai Roland az Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak, méghozzá természetesen nagyon boldogan.

Micsoda este itthon! Nagy győzelem, remek csapatmunkával és hihetetlen hangulattal. Büszke vagyok arra, ahogyan együtt játszottunk.”

Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk szerint történelmi volt a siker:

Felejthetetlen mérkőzés volt a klubunk és az egész török labdarúgás történetében. Az ellenfelünk egy hatalmas klub, keményen harcoltunk, gratulálok minden játékosomnak, és köszönet a fantasztikus szurkolóinknak"

 – fogalmazott az UEFA honlapján Okan Buruk.

„Amikor ilyen nagy csapatok ellen játszunk, mindig különösen motiváltak vagyunk, azt viszont le kell szögeznem, hogy akkor is így kellene lennie, ha éppen mi vagyunk a favoritok"– tette hozzá a szakember.

A visszavágót jövő szerdán rendezik. Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a héten kezdődő párharcok nyolc továbbjutója.

